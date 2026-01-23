La Fiscalía archiva la denuncia por agresión sexual contra Julio Iglesias por falta de competencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar las denuncias por supuestos agresiones sexuales de Julio Iglesias contra dos ex trabajadoras por la “falta de competencia” del tribunal ante los hechos ocurridos en el Caribe.

En el documento recogido por Europa Press, el auto destaca la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Recordar que estas dos antiguas trabajadoras aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral por parte del cantante español de acuerdo a la información recabada en la información conjunta de `elDiario.es` con Univisión Noticias.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.