La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) abre hoy al público, en su sede de A Coruña, una muestra dedicada al fotógrafo británico David Sims, una exposición que refleja “su firma”, señaló la comisaria de la misma, Charlotte Cotton, en el acto de presentación a los medios de comunicación.

A través de nueve salas, la exposición refleja la trayectoria de un fotógrafo “en activo”, algo que remarcó Cotton, que subrayó también el trabajo de Sims. “Busca la belleza en la imperfección”, sentenció en la presentación de una propuesta expositiva con presencia también del propio Sims, quien agradeció la iniciativa y también la disponibilidad para atender sus peticiones por parte de la Fundación.

Y es que la exposición nos da la bienvenida con una invitación a experimentar el universo sensorial del fotógrafo, esto a través de nueve salas, que concluyen con la última en la que se releja las fotografías de un desfile de primavera-verano del 2000 de Raf Simons.

De su obra, la comisaria de la exposición destacó que el autor “cosas muy normales” las convierte “en fotos de moda”. Esto en alusión a los distintos trabajos que podrán verse en la exposición, titulada “The master becomes the problem”.

La muestra fotográfica, de entrada libre, estará abierta hasta el próximo 1 de mayo. Los beneficios generados por la venta de los productos de la exposición serán destinados a un proyecto dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística.