Un “Guernica” hecho a hilo adorna la cárcel de Navalcarnero

El centro penitenciario Madrid IV, ubicado en Navalcarnero, alberga alrededor de 650 reclusos y cerca de ellos, concretamente en el salón de actos, también aloja una réplica del “Guernica”, realizada por el recluso argentino Claudio “Goro” Gorosito, quien realizó la obra a hilo con la ayuda de otros compañeros.

Este miércoles, este centro penitenciario presentó, de la mano de la Academia de Cine, el programa de intervención audiovisual en el mismo salón de actos en el que se encuentra la réplica. Los trabajadores de esta prisión mostraron orgullosos el trabajo con hilos, que ofrece una nueva lectura de la obra y que se convirtió en uno de los elementos artísticos más destacados de la prisión madrileña.

“Es una muestra de arte taleguero”, comentó el personal de seguridad a los medios de comunicación, que han insistido en la técnica de la obra. “Está realizada a hilo”, han repetido. Claudio “Goro” Gorosito tuvo la ayuda de otros compañeros de la prisión para finalizar esta réplica en 2005, como bien contó en una entrevista. La obra tiene una altura de 3,49 metros por 7,77 metros de largo, 11 colores y 1,2 millones de horas de trabajo.

En dicha entrevista, recuerda que en el 2003 un funcionario llevó un libro editado por el Museo del Prado con fotografía del “Guernica” fragmentado. “Picasso fue mi musa. El “Guernica” es mi primer hijo, el del sacrificio, el del dolor. Cuando trabajo siento mucha nostalgia, porque aprendí en un lugar donde uno entra solo y se va solo; los hilos me ayudaron mentalmente y me dieron orgullo porque somos pocos los que lo hacemos. Fue terapia de escape en la cárcel, laboral, cultural, artística y de desarrollo”, comentó.

La vida del artista y exconvicto inspiró el largometraje “Goro: el que mueve los hilos”, una coproducción argentina-española que ganó el Festival Internacional de Tenerife. “Soy artista plástico, hasta hace un tiempo me daba vergüenza definirme así. Pero varios me dijeron que hago con hilos lo que otros con acuarelas y óleos”, afirmó en la entrevista.