CIBERATAQUE SANITARIO
Hackers intentan atacar los bancos de sangre de Francia
CIBERATAQUE SANITARIO
Las autoridades francesas reconocieron que varios centros regionales de almacenamiento de sangre fueron objetivo de un ciberataque que intentó comprometer la conservación de plasma destinado a transfusiones, en un incidente que eleva la preocupación sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas sanitarias frente a las amenazas digitales. Según informó el Ministerio de Sanidad francés, los atacantes trataron de modificar a distancia los parámetros de temperatura de las instalaciones frigoríficas utilizadas para almacenar productos sanguíneos. El ataque se dirigió contra tres centros en los que se conservaba plasma congelado y pretendía alterar drásticamente las condiciones de refrigeración, elevando los umbrales de las cámaras desde los habituales -30 grados centígrados hasta temperaturas incompatibles con la conservación de estas reservas médicas.
La intrusión no se produjo directamente en los sistemas informáticos del organismo público encargado de gestionar las donaciones de sangre, sino a través de Coolworld, la empresa proveedora de los equipos de refrigeración. Los ciberdelincuentes accedieron a la infraestructura tecnológica vinculada a estos dispositivos con el objetivo de provocar daños físicos en los productos almacenados.
Las autoridades aseguran que el ataque fue detectado antes de que pudiera causar consecuencias. El Gobierno francés señaló que no se perdió ningún producto sanguíneo y no se registran efectos sanitarios y que tanto la recogida como la distribución de sangre continúan desarrollándose con normalidad en todo el país.
Las autoridades francesas abrieron una investigación para determinar el origen de la intrusión y el método utilizado por los atacantes para acceder a los sistemas del proveedor tecnológico. Por el momento se desconoce la autoría ni detalles sobre las posibles motivaciones. El caso adquiere una especial relevancia porque se produce apenas unos días después de que se registraran ataques similares contra sistemas de refrigeración de supermercados en varios países europeos. Las autoridades francesas consideran que ambos episodios presentan importantes similitudes, lo que apunta a una posible campaña dirigida contra infraestructuras frigoríficas conectadas a internet.
Los expertos destacan que esta modalidad de ataque representa una evolución preocupante de las amenazas cibernéticas. Frente a los incidentes tradicionales en el ámbito sanitario, orientados al robo de datos personales o a la extorsión digital, el objetivo en este caso era provocar daños materiales y potencialmente comprometer recursos médicos esenciales para el sistema de salud.
El incidente vuelve a situar en el centro del debate la seguridad de los dispositivos industriales conectados y la creciente interdependencia entre los sistemas sanitarios y las empresas proveedoras de tecnología, donde la protección de estas cadenas de suministro se convierte en una prioridad estratégica para los gobiernos europeos.
El intento de sabotaje contra varios bancos de sangre franceses no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de ataques registrados en las últimas semanas contra sistemas industriales conectados a internet que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras críticas y servicios esenciales.
El primer gran episodio se produjo en Francia durante la noche del 11 al 12 de octubre. Los ciberdelincuentes lograron acceder a los sistemas de control remoto de las instalaciones de refrigeración de cientos de supermercados y alteraron sus parámetros de funcionamiento. Los congeladores y cámaras frigoríficas alcanzaron temperaturas de hasta 50 grados, lo que obligó a retirar toneladas de alimentos frescos y congelados y provocó pérdidas de millones de euros. Entre las cadenas afectadas figuraban Carrefour, Intermarché, Monoprix, E.Leclerc y Coopérative U.
La preocupación de las autoridades europeas aumenta porque esta estrategia supone un salto respecto a los ciberataques tradicionales. La Comisión Europea y Europol mantienen reuniones específicas para analizar estos incidentes y coordinar una respuesta común ante esta amenaza.
El caso de los bancos de sangre franceses refleja precisamente esa evolución. El ataque detectado perseguía comprometer la conservación de plasma destinado a transfusiones, lo que habría tenido consecuencias mucho más sensibles para la salud pública.
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