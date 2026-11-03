El hallazgo de dientes fósiles de un pariente de la mofeta revela su alimentación a base de caracoles

El hallazgo de varios dientes fósiles del musteloideo 'Trochotherium cyamoides' procedentes del Mioceno medio —hace entre 13 y 11 millones de años— ha permitido desvelar que este mamífero se alimentaba de caracoles y guardaba un estrecho parentesco con las mofetas actuales. La investigación, encabezada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se sustenta en piezas localizadas en yacimientos de Francia y Alemania.

El estudio, publicado en la revista especializada 'Acta Palaeontologica Polonica', constata que durante aquella época geológica existió en Europa central y occidental una diversidad de mofetas mucho mayor que en la actualidad, cuando la familia ha quedado reducida a apenas cuatro géneros repartidos por América y el sudeste asiático.

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La clave del descubrimiento reside en su dentición, única entre los carnívoros al presentar un primer molar superior de silueta prácticamente circular, lo que ha permitido determinar la dieta del animal. Los investigadores han concluido que se trataba de un carnívoro durófago, especializado en presas con caparazón o exoesqueleto, tras contrastar las mandíbulas halladas con las de especies actuales como la nutria marina o el mapache cangrejero.

Los análisis determinaron que la morfología dental se asemejaba a la de otros fósiles con dientes bajos y redondeados, como ciertos marsupiales australianos que depredaban moluscos con concha. "Sugerimos que esta especie utilizaba sus molares superior e inferior a modo de mortero para romper la resistente concha protectora de los caracoles, de los que inferimos que se alimentaba", explica el doctor Diego Sánchez, de cuya tesis doctoral forman parte estos resultados.

Tras documentar este comportamiento trófico, el equipo científico ha iniciado el análisis de restos fósiles de mofetas del Mioceno en la Comunidad de Madrid y Cataluña para profundizar en el modo de vida y la dispersión evolutiva de estos carnívoros en el registro fósil peninsular.