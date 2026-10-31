Horóscopo del día: domingo, 1 de noviembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 1 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Vive este día de Todos los Santos con la calma que necesites. Deja espacio entre tus obligaciones para los recuerdos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Un paseo tranquilo te ayudará a ordenar las emociones de hoy. Atiende lo indispensable y reserva tiempo para los tuyos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Organiza lo pendiente sin llenar de tareas esta jornada. Una conversación sobre el pasado os descubrirá recuerdos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Busca compañía si hoy los recuerdos te despiertan tristeza. Ajusta tus compromisos para dedicar unas horas a la familia.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

No te exijas estar animado en todo momento durante este día. Cumple con lo necesario y concede valor al descanso.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Una pausa en silencio te permitirá reconocer lo que sientes. Evita asumir recados que te impidan vivir esta jornada con tranquilidad.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Encuentra tu propia manera de vivir los recuerdos, sin forzarte. Reparte las tareas familiares para que todos tengáis un respiro.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Un gesto de recuerdo, unas flores o unas palabras expresarán un cariño que permanece.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Resuelve lo urgente. Recordar una enseñanza de alguien querido te ayudará a sentir su huella en tu vida.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Respeta tus tiempos si necesitas recogimiento en este día. Permite que otros te ayuden con los preparativos familiares.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Combina los momentos de reflexión con alguna actividad que te serene. Simplifica tus planes para disponer de tiempo sin prisas.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Acoge tus emociones sin compararlas con las de los demás. Deja preparado lo imprescindible y dedica el resto del día a lo personal.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.