ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 1 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 1 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Vive este día de Todos los Santos con la calma que necesites. Deja espacio entre tus obligaciones para los recuerdos.
21 abril - 20 mayo
Un paseo tranquilo te ayudará a ordenar las emociones de hoy. Atiende lo indispensable y reserva tiempo para los tuyos.
21 mayo - 21 junio
Organiza lo pendiente sin llenar de tareas esta jornada. Una conversación sobre el pasado os descubrirá recuerdos.
22 junio - 22 julio
Busca compañía si hoy los recuerdos te despiertan tristeza. Ajusta tus compromisos para dedicar unas horas a la familia.
23 julio - 22 agosto
No te exijas estar animado en todo momento durante este día. Cumple con lo necesario y concede valor al descanso.
23 agosto - 21 septiembre
Una pausa en silencio te permitirá reconocer lo que sientes. Evita asumir recados que te impidan vivir esta jornada con tranquilidad.
22 septiembre - 22 octubre
Encuentra tu propia manera de vivir los recuerdos, sin forzarte. Reparte las tareas familiares para que todos tengáis un respiro.
23 octubre - 21 noviembre
Un gesto de recuerdo, unas flores o unas palabras expresarán un cariño que permanece.
22 noviembre - 20 diciembre
Resuelve lo urgente. Recordar una enseñanza de alguien querido te ayudará a sentir su huella en tu vida.
21 diciembre - 19 enero
Respeta tus tiempos si necesitas recogimiento en este día. Permite que otros te ayuden con los preparativos familiares.
20 enero - 18 febrero
Combina los momentos de reflexión con alguna actividad que te serene. Simplifica tus planes para disponer de tiempo sin prisas.
19 febrero - 20 marzo
Acoge tus emociones sin compararlas con las de los demás. Deja preparado lo imprescindible y dedica el resto del día a lo personal.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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