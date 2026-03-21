ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 22 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 22 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Para no tener problemas de salud procura descansar más y evita el exceso de tensión.
21 abril - 20 mayo
El día de hoy puede ser una jornada favorable para revisar planes financieros.
21 mayo - 21 junio
Estás en un momento amoroso en el que necesitas una conversación sincera con tu pareja.
22 junio - 22 julio
Es posible que tengas tensión en tu trabajo por culpa de decisiones externas.
23 julio - 23 agosto
En el amor te encuentras en un clima muy favorable para expresar todos tus sentimientos.
24 agosto - 23 septiembre
Durante la jornada de hoy tendrás que adaptarte a una serie de cambios en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
Si eres capaz de tener diálogo llevarás armonía a tu relación sentimental.
24 octubre - 22 noviembre
Para no tener problemas a nivel sentimental es importante que evites las discusiones.
23 noviembre - 21 diciembre
Para mejorar tu salud te encuentras en un buen momento para liberar tensiones.
22 diciembre - 20 enero
Debes actuar con la máxima prudencia en temas financieros para evitar problemas en el futuro.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas innovadoras que te ayudarán a adaptarte a los cambios laborales.
20 febrero - 20 marzo
Aprovecha el buen momento que atraviesas para conseguir más cercanía con tu pareja.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
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