Horóscopo del día: domingo, 4 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 4 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Avanzas mejor si te organizas y no improvisas. No todo se resuelve con rapidez.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Buen momento para cerrar asuntos pendientes. Escucha a tu cuerpo y descansa más.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 juni

Noticias inesperadas pueden cambiar tus planes. No te adelantes a los acontecimientos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad alta, evita tomarte todo de forma personal. Busca momentos de silencio.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Obtendrán reconocimiento por un esfuerzo reciente. No exageres reacciones.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Jornada eficiente si sigues tu método habitual. Cuidado con el estrés acumulado.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Se favorecen los encuentros tranquilos y sinceros. Mantén el equilibrio entre mente y cuerpo.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Buen día para resolver asuntos delicados. No todo merece tu energía.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Deseo de movimiento y cambios. En el trabajo tendrás ideas creativas con futuro.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Avances sólidos si mantienes el foco. No cargues con más de lo que te toca.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Necesidad de independencia emocional. Un buen día para planificar a largo plazo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Día sensible, ideal para el afecto sincero. Evita ambientes cargados y aglomeraciones.

