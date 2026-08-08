PRIMAVERA 2027
John Galliano vuelve al lugar que nunca dejó
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 9 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
En el aspecto sentimental un diálogo sincero puede ayudarte a resolver pequeñas tensiones.
Conseguirás avances tranquilos pero constantes en tus proyectos. Momento favorable para reforzar la confianza con la pareja.
Surgen cambios inesperados en el ámbito laboral que requerirán adaptarte. A nivel de salud debes buscar momentos de calma.
Hoy tendrás una sensibilidad emocional más marcada de lo habitual. En tu trabajo vas a tener que poner a prueba tu paciencia.
Jornada con mucha energía. En el ámbito laboral tendrás la oportunidad de destacar si tomas la iniciativa.
Para evitar problemas importantes debes mostrarte mucho más flexible en tu relación sentimental.
Hoy puede ser un buen momento para negociar o buscar acuerdos. La armonía amorosa regresa tras algunos días de dudas.
Durante la jornada de hoy tendrás que afrontar situaciones que exigirán mucha estrategia y paciencia.
Llegarán ideas nuevas que podrían abrir oportunidades. Un encuentro inesperado puede cambiar el ánimo.
Es posible que te asignen responsabilidades importantes que requieren de la máxima concentración.
La espontaneidad traerá momentos agradables en el amor. Necesidad de desconectar de la rutina diaria.
Tu intuición estará acertada para tomar decisiones. Día propicio para expresar sentimientos con sinceridad.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRIMAVERA 2027
John Galliano vuelve al lugar que nunca dejó
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 9 de agosto
Lo último
INCENDIO EN UN BARRANCO
Unos 200 efectivos combaten el incendio de Tírig, que ya alcanza las 244 hectáreas
PERSECUCIÓN MARÍTIMA
Intervenidos más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría