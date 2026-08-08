Horóscopo del día: domingo, 9 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 9 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

En el aspecto sentimental un diálogo sincero puede ayudarte a resolver pequeñas tensiones.

♉ TAURO

Conseguirás avances tranquilos pero constantes en tus proyectos. Momento favorable para reforzar la confianza con la pareja.

♊ GÉMINIS

Surgen cambios inesperados en el ámbito laboral que requerirán adaptarte. A nivel de salud debes buscar momentos de calma.

♋ CÁNCER

Hoy tendrás una sensibilidad emocional más marcada de lo habitual. En tu trabajo vas a tener que poner a prueba tu paciencia.

♌ LEO

Jornada con mucha energía. En el ámbito laboral tendrás la oportunidad de destacar si tomas la iniciativa.

♍ VIRGO

Para evitar problemas importantes debes mostrarte mucho más flexible en tu relación sentimental.

♎ LIBRA

Hoy puede ser un buen momento para negociar o buscar acuerdos. La armonía amorosa regresa tras algunos días de dudas.

♏ ESCORPIO

Durante la jornada de hoy tendrás que afrontar situaciones que exigirán mucha estrategia y paciencia.

♐ SAGITARIO

Llegarán ideas nuevas que podrían abrir oportunidades. Un encuentro inesperado puede cambiar el ánimo.

♑ CAPRICORNIO

Es posible que te asignen responsabilidades importantes que requieren de la máxima concentración.

♒ ACUARIO

La espontaneidad traerá momentos agradables en el amor. Necesidad de desconectar de la rutina diaria.

♓ PISCIS

Tu intuición estará acertada para tomar decisiones. Día propicio para expresar sentimientos con sinceridad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.