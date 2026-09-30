Horóscopo del día: jueves, 1 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 1 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante el día de hoy te sentirás con más energía de lo habitual. En tu trabajo resolverás un asunto complicado.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Evita los excesos relacionados con la alimentación. En el aspecto sentimental alguien buscará acercarse a ti.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Te conviene cuidar más tus horas de sueño. Una noticia relacionada con tu trabajo cambiará tus planes.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tu ánimo mejorará durante la jornada de hoy. No descartes una propuesta inesperada, analízala con detenimiento.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Para sentirte mejor procura moverte un poco más. En tu trabajo tendrás ocasión de demostrar tu capacidad.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Evita preocuparte por cosas menores. Organizarte bien será un fundamental para alcanzar tus objetivos laborales.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

En el ámbito laboral llegará una respuesta que llevabas tiempo esperando. En el amor déjate llevar por la espontaneidad.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Hoy no fuerces demasiado a tu organismo. En el ámbito sentimental los celos pueden crear tensiones.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una actividad diferente te sentará muy bien. Se te abrirá una posibilidad laboral que puede ser muy interesante.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Intenta dedicar más tiempo a relajarte. En tu trabajo tendrás que negociar con la máxima habilidad posible.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Te encontrarás especialmente activo durante el día de hoy. A nivel amoroso tendrás algunas novedades.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Para evitar problemas escucha las señales de tu cuerpo. Evita precipitar una decisión importante en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

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