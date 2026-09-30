ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 1 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 1 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Durante el día de hoy te sentirás con más energía de lo habitual. En tu trabajo resolverás un asunto complicado.
21 abril - 20 mayo
Evita los excesos relacionados con la alimentación. En el aspecto sentimental alguien buscará acercarse a ti.
21 mayo - 21 junio
Te conviene cuidar más tus horas de sueño. Una noticia relacionada con tu trabajo cambiará tus planes.
22 junio - 22 julio
Tu ánimo mejorará durante la jornada de hoy. No descartes una propuesta inesperada, analízala con detenimiento.
23 julio - 22 agosto
Para sentirte mejor procura moverte un poco más. En tu trabajo tendrás ocasión de demostrar tu capacidad.
23 agosto - 21 septiembre
Evita preocuparte por cosas menores. Organizarte bien será un fundamental para alcanzar tus objetivos laborales.
22 septiembre - 22 octubre
En el ámbito laboral llegará una respuesta que llevabas tiempo esperando. En el amor déjate llevar por la espontaneidad.
23 octubre - 21 noviembre
Hoy no fuerces demasiado a tu organismo. En el ámbito sentimental los celos pueden crear tensiones.
22 noviembre - 20 diciembre
Una actividad diferente te sentará muy bien. Se te abrirá una posibilidad laboral que puede ser muy interesante.
21 diciembre - 19 enero
Intenta dedicar más tiempo a relajarte. En tu trabajo tendrás que negociar con la máxima habilidad posible.
20 enero - 18 febrero
Te encontrarás especialmente activo durante el día de hoy. A nivel amoroso tendrás algunas novedades.
19 febrero - 20 marzo
Para evitar problemas escucha las señales de tu cuerpo. Evita precipitar una decisión importante en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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