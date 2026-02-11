ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 12 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 12 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy vas a tener que afrontar retos en tu trabajo que exigirán mucha rapidez mental.
21 abril - 20 mayo
En el ámbito laboral poco a poco conseguirás avances, que serán lentos pero seguros.
21 mayo - 21 junio
En todo lo relacionado con el amor el diálogo será necesario para evitar malentendidos.
22 junio - 22 julio
Tendrás que asumir nuevas responsabilidades que requerirán de mucha paciencia por tu parte.
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo verás recompensadas tus iniciativas y recibirás el reconocimiento merecido.
24 agosto - 23 septiembre
Si eres capaz de mantener una actitud más comprensiva mejorarás tus vínculos sentimentales.
24 septiembre - 23 octubre
En el aspecto amoroso tendrás una jornada en la que comprobarás una armonía creciente.
24 octubre - 22 noviembre
Para conseguir mejorar tu salud debes evitar en todo momento el desgaste emocional.
23 noviembre - 21 diciembre
A nivel laboral surgirán nuevas ideas que te permitirán abrir muy buenas oportunidades.
22 diciembre - 20 enero
La seguridad emocional que de-muestras últimamente te permitirá afianzar más tu relación.
21 enero - 19 febrero
La creatividad será un aspecto muy importante para destacar mucho más en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
El descanso será necesario para recuperar fuerzas después de unos tiempos complicados.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
