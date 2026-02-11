Horóscopo del día: jueves, 12 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 12 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy vas a tener que afrontar retos en tu trabajo que exigirán mucha rapidez mental.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el ámbito laboral poco a poco conseguirás avances, que serán lentos pero seguros.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En todo lo relacionado con el amor el diálogo será necesario para evitar malentendidos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tendrás que asumir nuevas responsabilidades que requerirán de mucha paciencia por tu parte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo verás recompensadas tus iniciativas y recibirás el reconocimiento merecido.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si eres capaz de mantener una actitud más comprensiva mejorarás tus vínculos sentimentales.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el aspecto amoroso tendrás una jornada en la que comprobarás una armonía creciente.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Para conseguir mejorar tu salud debes evitar en todo momento el desgaste emocional.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

A nivel laboral surgirán nuevas ideas que te permitirán abrir muy buenas oportunidades.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La seguridad emocional que de-muestras últimamente te permitirá afianzar más tu relación.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

La creatividad será un aspecto muy importante para destacar mucho más en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El descanso será necesario para recuperar fuerzas después de unos tiempos complicados.

