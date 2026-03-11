ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 12 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 12 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
La incertidumbre económica puede traer decisiones rápidas o cambios en proyectos.
21 abril - 20 mayo
La paciencia será clave para evitar malentendidos en el ámbito sentimental.
21 mayo - 21 junio
Si eres capaz de tener un diálogo sincero conseguirás aclarar tus dudas en el amor.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo el ambiente puede sentirse más tenso por cuestiones financieras.
afectar tu ánimo laboral.
23 julio - 23 agosto
La jornada de hoy puede ser un día adecuado para replantear estrategias o inversiones.
24 agosto - 23 septiembre
A nivel laboral tendrás que organizar bien tus prioridades ante los cambios externos.
24 septiembre - 23 octubre
Una conversación tranquila te ayudará a resolver las diferencias en tu relación sentimental.
24 octubre - 22 noviembre
Vas a tener un día con una energía muy intensa, canalízala con actividad física.
23 noviembre - 21 diciembre
Compartir todas tus preocupaciones con tu pareja fortalecerá el vinculo amoroso.
22 diciembre - 20 enero
Debes tener mucha prudencia en los temas financieros o a la hora de tomar decisiones importantes.
21 enero - 19 febrero
Es posible que hoy tengas cansancio mental por un exceso de información.
20 febrero - 20 marzo
En tu trabajo te conviene concentrarte en lo inmediato y evitar preocupaciones externas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 12 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 11 de marzo
DELITOS DE ODIO
La pornografía o el ciberacoso, riesgos digitales para el menor
Lo último
SE SIENTE "HONRADA"
Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica
PARTIDO DURÍSIMO
El COB, hasta lo humanamente posible ante el Básquet Coruña (59-74)
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 12 de marzo