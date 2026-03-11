Horóscopo del día: jueves, 12 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 12 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La incertidumbre económica puede traer decisiones rápidas o cambios en proyectos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La paciencia será clave para evitar malentendidos en el ámbito sentimental.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Si eres capaz de tener un diálogo sincero conseguirás aclarar tus dudas en el amor.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo el ambiente puede sentirse más tenso por cuestiones financieras.

afectar tu ánimo laboral.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy puede ser un día adecuado para replantear estrategias o inversiones.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

A nivel laboral tendrás que organizar bien tus prioridades ante los cambios externos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Una conversación tranquila te ayudará a resolver las diferencias en tu relación sentimental.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vas a tener un día con una energía muy intensa, canalízala con actividad física.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Compartir todas tus preocupaciones con tu pareja fortalecerá el vinculo amoroso.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Debes tener mucha prudencia en los temas financieros o a la hora de tomar decisiones importantes.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Es posible que hoy tengas cansancio mental por un exceso de información.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En tu trabajo te conviene concentrarte en lo inmediato y evitar preocupaciones externas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.