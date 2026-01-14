ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 15 de enero
21 de marzo - 20 de abril
Durante el día de hoy tendrás mucha claridad para expresar todo lo que sientes.
21 abril - 20 mayo
En el ámbito sentimental buscas estabilidad y la encontrarás en los aspectos más simples.
21 mayo - 21 junio
El día de hoy puede ser un buen momento para reuniones y gestiones de trabajo.
22 junio - 22 julio
Hoy tendrás que afrontar una jornada llena de emociones intensas que deberás moderar.
23 julio - 23 agosto
En todo lo relacionado con el amor brillarás sin esfuerzo pero debes evitar la soberbia.
24 agosto - 23 septiembre
Durante la jornada de hoy demostrarás tener mucha eficacia y organización en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
Después de un tiempo de negociación es posible que llegue el acuerdo favorable que esperabas.
24 octubre - 22 noviembre
Para evitar tener problemas de salud debes controlar al máximo el nivel de estrés.
23 noviembre - 21 diciembre
A nivel laboral tienes ganas de realizar algún cambio pero deberás analizarlo muy bien.
22 diciembre - 20 enero
Por fin comprobarás que la constancia que demuestras habitualmente da sus frutos.
21 enero - 19 febrero
Te sentirás con fuerza para exponer ideas originales que serán muy bien recibidas.
20 febrero - 20 marzo
Un alto grado de sensibilidad y empatía serán factores importantes para afianzar tu relación.
