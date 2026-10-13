Horóscopo del día: jueves, 15 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 15 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Procura alternar la actividad con momentos de descanso. En tu trabajo una iniciativa reciente comenzará a dar buenos resultados

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Durante el día de hoy te sentirás con mayor energía y optimismo. Resolverás un asunto económico que te preocupaba.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Una propuesta laboral interesante merecerá toda tu atención. Alguien cercano podría confesarte sus sentimientos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Un cambio de hábitos favorecerá tu bienestar. Tu perseverancia te permitirá superar una dificultad laboral.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Una noticia facilitará tus próximos proyectos en el entorno laboral. Un encuentro casual podría convertirse en algo especial

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

En tu trabajo tendrás ocasión de aclarar una cuestión pendiente. La sinceridad ayudará a fortalecer una relación importante.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una jornada tranquila te servirá para recuperar fuerzas. Una sorpresa romántica te alegrará tu día.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Procura mantener unos horarios regulares de descanso. La pasión dará un impulso renovado a tu vida sentimental.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una colaboración inesperada resultará beneficiosa en tu trabajo. Un mensaje despertará recuerdos y emociones olvidadas.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Evita los esfuerzos excesivos y cuida más tu alimentación. Una gestión complicada encontrará una solución satisfactoria.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Durante el día de hoy el contacto con la naturaleza mejorará tu animo. Tus ideas en el trabajo recibirán una valoración positiva.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Un pequeño contratiempo exigirá modificar tus planes laborales. La comprensión y el cariño permitirán superar ciertas diferencias.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.