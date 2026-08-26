Horóscopo del día: jueves, 27 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 27 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Evita forzar demasiado tu cuerpo. En el ámbito sentimental mostrarás todos tus sentimientos con facilidad.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Hoy te sentirás con energías renovadas. En tu trabajo debes mantenerte firme con una decisión tomada recientemente.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Una conversación te abrirá nuevas posibilidades laborales. En el amor surgirá una atracción inesperada.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Dedica más tiempo a descansar. Durante la jornada de hoy solucionarás una pequeña dificultad en tu trabajo.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Tu vitalidad irá en aumento. En el amor la pasión tendrá especial protagonismo durante el día de hoy.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Una gestión laboral tendrá buenos resultados. Evita dar importancia a pequeños roces en tu relación sentimental.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Por fin recibirás una respuesta que esperabas en tu ámbito laboral. La armonía volverá a imponerse en el amor.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Te conviene evitar esfuerzos innecesarios. En el aspecto sentimental una mirada despertará emociones intensas.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Aprovecha tu excelente estado de ánimo. Durante el día de hoy se te presentará una alternativa laboral interesante.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

A nivel de salud una pausa te sentará especialmente bien. Tu esfuerzo en el trabajo empezará a reconocerse.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Una idea original marcará diferencias en tu trabajo. En el amor alguien buscará acercarse a ti.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Hoy disfrutarás de mayor tranquilidad interior. En tu trabajo debes confiar mucho más en tus posibilidades.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.