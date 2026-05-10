Horóscopo del día: lunes, 11 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 11 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Energía irregular, evita las prisas. Situaciones imprevistas que requieren flexibilidad.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Es un día ideal para cerrar asuntos pendientes. Tranquilidad, pero evita caer en la monotonía.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

La comunicación directa será clave para evitar malentendidos con los que te rodean.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Ambiente cargado en el trabajo, no te involucres en los problemas ajenos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Buena energía, aprovecha el impulso. Oportunidades interesantes si actúas con decisión.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Cansancio mental, necesitas desconectar. Jornada productiva si mantienes el enfoque.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio aceptable, añade actividad física. Tensiones leves que se resuelven con diplomacia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Energía intensa, cuidado con el estrés. Avances firmes si mantienes el control.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Buen ánimo, pero dispersión mental. Ideas nuevas que necesitan organización.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Estabilidad física, cuida tensiones acumuladas. Progreso lento pero seguro, no te precipites.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Energía cambiante, escucha a tu cuerpo. Innovación que puede abrir nuevas opciones.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sensibilidad elevada, prioriza el descanso. Creatividad útil si logras concretar.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.