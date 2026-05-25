Horóscopo del día: lunes, 25 de mayo

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Día intenso con necesidad de actuar rápido ante imprevistos. Evita responder impulsivamente y escucha más.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Prudencia en decisiones económicas. Ambiente estable, aunque conviene expresar mejor tus emociones..

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

El cansancio mental puede afectar a tu concentración. Cambios inesperados obligarán a reorganizar prioridades..

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Evita cargar con responsabilidades que no te corresponden. Día favorable para reforzar los vínculos afectivos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Surgen oportunidades interesantes en medio de cambios externos. Buen momento para recuperar ilusión y complicidad.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será clave para superar la jornada sin estrés. Una actitud menos exigente mejorará la convivencia.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Analiza bien antes de aceptar nuevas propuestas. Evita idealizar situaciones y apuesta por la claridad.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Posibles roces o presiones dentro del entorno laboral. Mucha pasión, aunque con tendencia a malentendidos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Cambios de última hora alteran algunos planes previstos. Necesidad de libertad y conversaciones honestas.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Más responsabilidades y necesidad de tomar decisiones firmes. Relación estable, aunque cuesta expresar sentimientos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Altibajos anímicos; evita saturarte de información negativa. Tus ideas originales pueden abrir puertas importantes.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sensibilidad física y emocional más marcada de lo habitual. La intuición será clave para resolver situaciones complejas.

