Horóscopo del día: lunes, 25 de mayo
21 de marzo - 20 de abril
Día intenso con necesidad de actuar rápido ante imprevistos. Evita responder impulsivamente y escucha más.
21 abril - 20 mayo
Prudencia en decisiones económicas. Ambiente estable, aunque conviene expresar mejor tus emociones..
21 mayo - 21 junio
El cansancio mental puede afectar a tu concentración. Cambios inesperados obligarán a reorganizar prioridades..
22 junio - 22 julio
Evita cargar con responsabilidades que no te corresponden. Día favorable para reforzar los vínculos afectivos.
23 julio - 23 agosto
Surgen oportunidades interesantes en medio de cambios externos. Buen momento para recuperar ilusión y complicidad.
24 agosto - 23 septiembre
La organización será clave para superar la jornada sin estrés. Una actitud menos exigente mejorará la convivencia.
24 septiembre - 23 octubre
Analiza bien antes de aceptar nuevas propuestas. Evita idealizar situaciones y apuesta por la claridad.
24 octubre - 22 noviembre
Posibles roces o presiones dentro del entorno laboral. Mucha pasión, aunque con tendencia a malentendidos.
23 noviembre - 21 diciembre
Cambios de última hora alteran algunos planes previstos. Necesidad de libertad y conversaciones honestas.
22 diciembre - 20 enero
Más responsabilidades y necesidad de tomar decisiones firmes. Relación estable, aunque cuesta expresar sentimientos.
21 enero - 19 febrero
Altibajos anímicos; evita saturarte de información negativa. Tus ideas originales pueden abrir puertas importantes.
20 febrero - 20 marzo
Sensibilidad física y emocional más marcada de lo habitual. La intuición será clave para resolver situaciones complejas.
