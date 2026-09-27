ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 28 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 28 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril.Un retraso en el ámbito laboral alterará tus planes. En el amor es posible que recibas una declaración inesperada.
21 abril - 20 mayo. Aprovecha una oportunidad económica que surgirá durante el día de hoy. En el aspecto sentimental recuperarás la confianza.
21 mayo - 21 junio Evita los cambios bruscos de temperatura. Tu opinión será muy valorada por tus compañeros de trabajo.
22 junio - 22 julio Te conviene revisar ciertos documentos. Desde el punto de vista sentimental una cita despertará tu curiosidad.
23 julio - 22 agosto Una rivalidad laboral exigirá mucha diplomacia por tu parte. En el amor alguien admirará tu personalidad.
23 agosto - 21 septiembre Durante el día de hoy terminarás una tarea complicada. En el aspecto amoroso una pequeña sorpresa romperá la rutina.
22 septiembre - 22 octubre Evita permanecer demasiado tiempo sentado. Es posible que surja un contacto laboral muy prometedor.
23 octubre - 21 noviembre En tu trabajo tendrás que improvisar rápidamente. Una antigua pasión podría reaparecer en tu vida.
22 noviembre - 20 diciembre Tus esfuerzos en el ámbito laboral serán reconocidos. En el amor un viaje favorecerá el romance.
21 diciembre - 19 enero A nivel de salud necesitas recuperar energías. Para no tener problemas de pareja evita imponer tus preferencias.
20 enero - 18 febrero Una idea relacionada con tu trabajo encontrará financiación. En el amor compartirás una experiencia inolvidable.
19 febrero - 20 marzo Una discrepancia laboral quedará resuelta en el día de hoy. A nivel sentimental descubrirás una afinidad especial.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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