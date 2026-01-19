Horóscopo del día: martes, 20 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 20 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Aprovecha el buen momento que estás atravesando para cerrar todos los asuntos pendientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

A nivel sentimental buscas seguridad y la podrás encontrar en los asuntos más cotidianos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo vas a disfrutar de un día favorable para realizar gestiones y llegar a acuerdos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Durante todo el día de hoy vas a poder disfrutare de una sensación de calma emocional.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Hoy recibirás el reconocimiento de tus compañeros y superiores por tu constancia.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si consigues una organización mucho más eficaz conseguirás alcanzar todos tus objetivos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Para poder realizar correctamente todas tus tareas deberás confiar mucho más en tu criterio.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vivirás un día que estará lleno de emociones profundas ante las que deberás mantener la calma.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

La jornada de hoy puede ser un buen día para hacer planes compartidos con tu pareja.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En todo lo relacionado con el aspecto sentimental conseguirás mostrarte mucho más cercano.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

A nivel laboral vas a demostrar una creatividad muy activa que te ayudará a progresar.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante la jornada de hoy tendrás un alto nivel de sensibilidad que deberás canalizarla muy bien.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.