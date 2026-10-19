Horóscopo del día: martes, 20 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 20 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 marzo - 20 abril

Una pausa oportuna te ayudará a recuperar energías. Tu determinación facilitará resolver un asunto complejo en tu trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Debes mantener horarios regulares para descansar mejor. A nivel laboral recibirás información que aclarará tus dudas.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Busca tranquilidad para equilibrar tus energías. En el aspecto amoroso tu simpatía favorecerá un encuentro especial.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tu prudencia ayudará a evitar errores en tu trabajo. En el amor una muestra de cariño te hará sentir acompañado.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Evita las prisas durante las comidas principales. Una propuesta diferente con tu pareja despertará el entusiasmo de ambos.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Desconectar al anochecer favorecerá un descanso reparador. Un diálogo tranquilo permitirá expresar lo que necesitas.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Un ambiente agradable contribuirá a tu bienestar. Tu habilidad para colaborar facilitará resolver una cuestión pendiente.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Dosifica tus esfuerzos durante las próximas horas. Una oportunidad laboral requerirá una respuesta meditada.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una actividad diferente renovará tu energía hoy. A nivel sentimental recibirás una invitación que alimentará nuevas ilusiones.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Una tarea exigente pondrá a prueba tu organización. Compartir responsabilidades favorecerá una convivencia armoniosa.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Equilibra tus compromisos con momentos de tranquilidad. Una afinidad inesperada podría convertirse en el comienzo de algo.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tu intuición ayudará a encauzar una negociación. Una conversación afectuosa reforzará la cercanía con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.