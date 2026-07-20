Horóscopo del día: martes, 21 de julio

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 21 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

En tu trabajo tendrás que corregir una decisión precipitada. En el amor, una disculpa sincera cerrará viejas heridas.

♉ TAURO

Evita abusar de alimentos demasiado salados. En el ámbito sentimental, tu pareja necesitará sentirse más valorada.

♊ GÉMINIS

En el aspecto laboral una reunión revelará datos sorprendentes. Recibirás un mensaje amoroso difícil de interpretar.

♋ CÁNCER

Tus consejos ayudarán mucho a otra persona de tu trabajo. Un asunto familiar quedará finalmente resuelto.

♌ LEO

En tu trabajo una rivalidad exigirá bastante diplomacia para conseguir limar asperezas y que reine la tranquilidad.

♍ VIRGO

En el amor no conviertas una diferencia en un conflicto. Ordenar tu entorno reducirá la inquietud que sufres últimamente.

♎ LIBRA

Deberás mediar entre opiniones enfrentadas en tu trabajo. En el amor, una mirada revelará sentimientos ocultos.

♏ ESCORPIO

A nivel laboral conseguirás recuperar el control de una situación difícil. Las dudas en el amor perderán importancia.

♐ SAGITARIO

La distancia en tu relación sentimental aumentará las ganas de reencontrarte con tu pareja.

♑ CAPRICORNIO

Tendrás que establecer límites muy claros dentro de tu ámbito laboral. Un proyecto compartido te acercará más a tu pareja.

♒ ACUARIO

En el amor alguien del pasado volverá a contactarte. Cuestionar una norma en tu trabajo traerá mejoras.

♓ PISCIS

Una intuición permitirá anticipar un problema laboral. Para mejorar tu salud evita absorber las preocupaciones ajenas.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.