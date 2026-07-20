ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 21 de julio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 21 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
En tu trabajo tendrás que corregir una decisión precipitada. En el amor, una disculpa sincera cerrará viejas heridas.
Evita abusar de alimentos demasiado salados. En el ámbito sentimental, tu pareja necesitará sentirse más valorada.
En el aspecto laboral una reunión revelará datos sorprendentes. Recibirás un mensaje amoroso difícil de interpretar.
Tus consejos ayudarán mucho a otra persona de tu trabajo. Un asunto familiar quedará finalmente resuelto.
En tu trabajo una rivalidad exigirá bastante diplomacia para conseguir limar asperezas y que reine la tranquilidad.
En el amor no conviertas una diferencia en un conflicto. Ordenar tu entorno reducirá la inquietud que sufres últimamente.
Deberás mediar entre opiniones enfrentadas en tu trabajo. En el amor, una mirada revelará sentimientos ocultos.
A nivel laboral conseguirás recuperar el control de una situación difícil. Las dudas en el amor perderán importancia.
La distancia en tu relación sentimental aumentará las ganas de reencontrarte con tu pareja.
Tendrás que establecer límites muy claros dentro de tu ámbito laboral. Un proyecto compartido te acercará más a tu pareja.
En el amor alguien del pasado volverá a contactarte. Cuestionar una norma en tu trabajo traerá mejoras.
Una intuición permitirá anticipar un problema laboral. Para mejorar tu salud evita absorber las preocupaciones ajenas.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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