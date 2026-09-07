ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 8 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 8 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Te sentirás con bastante vitalidad. En lo laboral realizarás una gestión que tendrá muy buenos resultados.
21 de abril - 20 de mayo
En el trabajo hoy se aclarará una situación complicada. Alguien cercano necesita más de tu atención.
21 de mayo - 21 de junio
Tu ánimo mejorará notablemente hoy. Surgirá una propuesta laboral muy interesante que no debes dejar pasar.
22 de junio - 22 de julio
Necesitas cuidar mejor tus horas de descanso. La prudencia evitará posibles problemas en el entorno laboral.
23 de julio - 22 de agosto
En la jornada de hoy tendrás ocasión de demostrar tu capacidad en lo laboral. Recibirás muestras de cariño sincero.
23 de agosto - 21 de septiembre
Evita acumular preocupaciones innecesarias. Recuperarás la confianza en alguien muy cercano.
22 de septiembre - 22 de octubre
Conviene que moderes un poco la actividad. En el trabajo tus decisiones serán especialmente acertadas.
23 de octubre - 21 de noviembre
Notarás una agradable recuperación de energía. Tus sentimientos serán bien correspondidos.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Mantendrás un buen estado general. Una noticia relacionada con lo laboral cambiará tus planes favorablemente.
21 de diciembre - 19 de enero
Procura liberar tensiones acumuladas. Encontrarás comprensión y cariño donde menos te lo esperas.
20 de enero - 18 de febrero
Te beneficiará tener algo más de descanso. Recuperarás una agradable sensación de ilusión.
19 de febrero - 20 de marzo
En el trabajo resolverás con habilidad una dificultad. La jornada favorecerá los nuevos encuentros.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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