Horóscopo del día: miércoles, 20 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 20 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el ámbito sentimental tienes que evitar entrar en discusiones por asuntos sin verdadera importancia.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor has conseguido estabilidad emocional, aunque conviene que expreses mejor tus sentimientos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Se producirán cambios inesperados en tu trabajo que pueden alterar horarios o planes previstos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Evita implicarte en tensiones o problemas ajenos que se puedan producir durante el día de hoy en tu trabajo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy puede resultar muy favorable para reforzar tu relación sentimental y recuperar la ilusión.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si consigues tener una actitud mucho menos exigente puedes mejorar el ambiente en tu relación sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En tu trabajo es posible que tengas que tomar decisiones importantes que requieren de análisis y paciencia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Durante la jornada de hoy es posible que se produzcan roces o presiones dentro del entorno laboral.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En los aspectos relacionados con la salud la actividad física te ayudará a mantenerte equilibrado.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo te asignarán más responsabilidades y necesitarás actuar con mucha más firmeza.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor es posible que tengas algunas sorpresas o encuentros inesperados que cambien el ambiente afectivo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu capacidad de intuición será tu mejor guía para tomar decisiones importantes en el ámbito laboral.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.