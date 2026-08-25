ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 26 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 26 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Para evitar problemas de salud debes dosificar mejor tus energías. En el amor un gesto acercará posiciones.
21 abril - 20 mayo
En el ámbito laboral serás capaz de resolver un asunto pendiente. En el aspecto sentimental la sinceridad evitará malentendidos.
21 mayo - 21 junio
Es posible que hoy recibas noticias favorables relacionadas con tu trabajo. A nivel de salud mantén un ritmo más tranquilo.
22 junio - 22 julio
Necesitas desconectar de las preocupaciones. En tu trabajo comprobarás que la constancia empieza a dar resultados.
23 julio - 22 agosto
Hoy tendrás que tomar una decisión en el entorno laboral. En el amor una sorpresa alegrará el día.
23 agosto - 21 septiembre
En el ámbito laboral todas tus ideas serán bien recibidas. Una conversación aclarará tus dudas sentimentales.
22 septiembre - 22 octubre
Hoy te aparecerá una oportunidad laboral inesperada. En la salud evita acumular demasiada tensión.
23 octubre - 21 noviembre
En el aspecto sentimental verás como renace una ilusión que tenías olvidada. En tu trabajo defenderás con éxito tu postura.
22 noviembre - 20 diciembre
En el amor compartirás momentos especialmente agradables. Cuida especialmente tus horas de sueño.
21 diciembre - 19 enero
Durante el día de hoy avanzarás en un proyecto laboral importante. En el amor recibirás una muestra de cariño.
20 enero - 18 febrero
Propondrás una iniciativa en tu trabajo que tendrá buena acogida. En el aspecto sentimental déjate llevar por la espontaneidad.
19 febrero - 20 marzo
Tu intuición señalará el camino correcto en tu trabajo. Una confidencia reforzará la confianza con tu pareja.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.
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