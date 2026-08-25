Horóscopo del día: miércoles, 26 de agosto

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 26 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Para evitar problemas de salud debes dosificar mejor tus energías. En el amor un gesto acercará posiciones.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el ámbito laboral serás capaz de resolver un asunto pendiente. En el aspecto sentimental la sinceridad evitará malentendidos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es posible que hoy recibas noticias favorables relacionadas con tu trabajo. A nivel de salud mantén un ritmo más tranquilo.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Necesitas desconectar de las preocupaciones. En tu trabajo comprobarás que la constancia empieza a dar resultados.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Hoy tendrás que tomar una decisión en el entorno laboral. En el amor una sorpresa alegrará el día.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

En el ámbito laboral todas tus ideas serán bien recibidas. Una conversación aclarará tus dudas sentimentales.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Hoy te aparecerá una oportunidad laboral inesperada. En la salud evita acumular demasiada tensión.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

En el aspecto sentimental verás como renace una ilusión que tenías olvidada. En tu trabajo defenderás con éxito tu postura.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

En el amor compartirás momentos especialmente agradables. Cuida especialmente tus horas de sueño.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Durante el día de hoy avanzarás en un proyecto laboral importante. En el amor recibirás una muestra de cariño.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Propondrás una iniciativa en tu trabajo que tendrá buena acogida. En el aspecto sentimental déjate llevar por la espontaneidad.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tu intuición señalará el camino correcto en tu trabajo. Una confidencia reforzará la confianza con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.

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