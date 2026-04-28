ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 29 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 29 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Durante la jornada de hoy vas a tener que tomar decisiones rápidas en tu trabajo.
21 abril - 20 mayo
Para mejorar tu salud necesitas algo más de movimiento y disfrutar del aire libre.
21 mayo - 21 junio
A nivel laboral vas a tener una jornada muy dinámica y con noticias importantes.
22 junio - 22 julio
En el aspecto sentimental conseguirás aclarar todas tus dudas con alguien muy cercano.
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo recibirás reconocimiento por una tarea realizada con mucho éxito.
24 agosto - 23 septiembre
Ordenar las prioridades será clave para poder desarrollar to-das las tareas asignadas.
24 septiembre - 23 octubre
Disfrutarás de un día muy agradable para compartir tiempo en compañía de tu pareja.
24 octubre - 22 noviembre
Tu intuición te ayudará a tomar decisiones muy acertadas en te-mas económicos.
23 noviembre - 21 diciembre
Te surgirán nuevas opciones la-borales que pueden resultar muy interesantes.
22 diciembre - 20 enero
En el ámbito sentimental la seguridad y el compromiso ayudarán a fortalecer los vínculos.
21 enero - 19 febrero
Es el momento de proponer tus ideas en el trabajo, ya que pueden tener una buena acogida.
20 febrero - 20 marzo
Durante la jornada de hoy demostrarás que tienes gran capacidad creativa.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.
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