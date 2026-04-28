Horóscopo del día: miércoles, 29 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 29 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante la jornada de hoy vas a tener que tomar decisiones rápidas en tu trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Para mejorar tu salud necesitas algo más de movimiento y disfrutar del aire libre.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

A nivel laboral vas a tener una jornada muy dinámica y con noticias importantes.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto sentimental conseguirás aclarar todas tus dudas con alguien muy cercano.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo recibirás reconocimiento por una tarea realizada con mucho éxito.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Ordenar las prioridades será clave para poder desarrollar to-das las tareas asignadas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Disfrutarás de un día muy agradable para compartir tiempo en compañía de tu pareja.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Tu intuición te ayudará a tomar decisiones muy acertadas en te-mas económicos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán nuevas opciones la-borales que pueden resultar muy interesantes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el ámbito sentimental la seguridad y el compromiso ayudarán a fortalecer los vínculos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Es el momento de proponer tus ideas en el trabajo, ya que pueden tener una buena acogida.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante la jornada de hoy demostrarás que tienes gran capacidad creativa.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.