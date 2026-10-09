Horóscopo del día: sábado, 10 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 9 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el terreno profesional, recibirás una propuesta cuyas condiciones deberás examinar detenidamente. En el amor, te esperan momentos de gran complicidad.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Cambiar de ambiente te ayudará a recuperar vitalidad. Además, podrás despejar algunas incertidumbres relacionadas con tu situación laboral.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Procura no someterte a esfuerzos excesivamente intensos. En el terreno sentimental, una conversación sacará a la luz emociones que no esperabas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

La jornada estará marcada por una mayor sensación de calma interior. En el trabajo, alguien reconocerá positivamente el esfuerzo y la dedicación que has demostrado.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Se presentará una ocasión para poner de manifiesto tus capacidades profesionales. Por otra parte, recibirás una sorpresa familiar que hará más agradable el día.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Practicar alguna actividad física de intensidad moderada contribuirá a mejorar tu bienestar. Presta especial atención a una oportunidad relacionada con tus finanzas.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una cuestión profesional que parecía complicada se solucionará de manera más sencilla de lo esperado. También recibirás una invitación que despertará tu interés.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Después de unas jornadas especialmente exigentes, conseguirás recuperar energías. En el ámbito profesional, conocerás información que te ayudará a decidir.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

No permitas que las preocupaciones innecesarias ocupen demasiado espacio en tu mente. Un proyecto relacionado con el trabajo empezará finalmente a concretarse.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Afrontarás el día con entusiasmo y ganas de tomar la iniciativa. En el terreno económico, será conveniente vigilar especialmente los desembolsos inesperados.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Gracias a tu constancia, lograrás dejar atrás una dificultad profesional. Mientras tanto, una relación de amistad comenzará a adquirir un sentido distinto.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Las novedades que lleguen desde tu entorno laboral serán esperanzadoras. En el amor, hablar sobre una cuestión que tenías pendiente te permitirá recuperar la tranquilidad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.