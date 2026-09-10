ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 11 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 11 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Buen tono general, pero evita los excesos y procura descansar algo más. Una decisión rápida puede darte ventaja.
21 abril - 20 mayo
Día favorable para organizar asuntos pendientes y cerrar algún acuerdo. Necesitas cuidar especialmente la alimentación.
21 mayo - 21 junio
Energía suficiente, aunque conviene dosificarla y evitar terminar el día agotado. Jornada favorable para recuperar complicidad.
22 junio - 22 julio
Tendrás que ser paciente ante un asunto que avanza más lentamente de lo previsto. Alguien cercano una muestra de cariño.
23 julio - 22 agosto
Buen momento para recuperar hábitos saludables que habías dejado un poco olvidados.
23 agosto - 21 septiembre
Cuida el descanso y evita llevar las preocupaciones contigo a la cama. No analices demasiado los sentimientos.
22 septiembre - 22 octubre
Tendrás ocasión de demostrar tu habilidad para resolver una situación complicada. Día favorable para los acercamientos.
23 octubre - 21 noviembre
Mantén cierta discreción sobre tus próximos movimientos en el trabajo hasta tenerlos bien definidos.
22 noviembre - 20 diciembre
Surgen novedades que pueden obligarte a modificar tus planes iniciales. Ambiente alegre y espontáneo.
21 diciembre - 19 enero
La constancia comienza a dar resultados. No cambies ahora de estrategia. Necesitas desconectar mentalmente.
20 enero - 18 febrero
Jornada dinámica. Evita acumular demasiadas actividades y reserva tiempo para descansar.
19 febrero - 20 marzo
Sensibilidad especial que favorecerá los momentos íntimos y las conversaciones sinceras.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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