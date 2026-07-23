Horóscopo del día: viernes, 24 de julio

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 24 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

En el ámbito laboral deberás improvisar para adaptarte a un cambio inesperado. Un paseo a primera hora del día ayudará a activar tu organismo y mejorar tu bienestar.

♉ TAURO

Procura no mezclar la amistad con los asuntos económicos. En el amor disfrutarás preparando una sorpresa para una persona especial.

♊ GÉMINIS

Encontrarás nuevas formas de promocionarte en el trabajo. Una lectura tranquila te permitirá despejar la mente y recuperar la concentración.

♋ CÁNCER

La ausencia de un compañero aumentará tus responsabilidades laborales. En el plano sentimental, recordar buenos momentos fortalecerá la relación con tu pareja.

♌ LEO

Evita competir por encima de tus posibilidades. Una presentación despertará interés y podría abrirte nuevas oportunidades profesionales.

♍ VIRGO

Podrás negociar condiciones laborales más favorables. En el amor, no busques explicaciones donde realmente no las hay.

♎ LIBRA

Tu buen criterio será clave para resolver una disputa en el trabajo. En el ámbito sentimental recibirás una invitación difícil de rechazar.

♏ ESCORPIO

Hoy tendrás que defender tus intereses en el trabajo. La ausencia de alguien despertará sentimientos amorosos que creías olvidados.

♐ SAGITARIO

Una propuesta laboral procedente del extranjero llamará tu atención. También podrías conocer a una persona con la que compartirás aficiones e intereses.

♑ CAPRICORNIO

Un retraso en el trabajo te obligará a reorganizar la jornada. La serenidad será la mejor aliada para superar un desacuerdo con tu pareja.

♒ ACUARIO

Una idea atrevida encontrará apoyos en el ámbito laboral. En el amor necesitarás más libertad, pero sin crear distancias innecesarias.

♓ PISCIS

Los aromas suaves favorecerán tu relajación durante la jornada. En el trabajo, evita dar por ciertos los comentarios que no hayan sido debidamente confirmados.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.