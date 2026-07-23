ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 24 de julio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 24 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
En el ámbito laboral deberás improvisar para adaptarte a un cambio inesperado. Un paseo a primera hora del día ayudará a activar tu organismo y mejorar tu bienestar.
Procura no mezclar la amistad con los asuntos económicos. En el amor disfrutarás preparando una sorpresa para una persona especial.
Encontrarás nuevas formas de promocionarte en el trabajo. Una lectura tranquila te permitirá despejar la mente y recuperar la concentración.
La ausencia de un compañero aumentará tus responsabilidades laborales. En el plano sentimental, recordar buenos momentos fortalecerá la relación con tu pareja.
Evita competir por encima de tus posibilidades. Una presentación despertará interés y podría abrirte nuevas oportunidades profesionales.
Podrás negociar condiciones laborales más favorables. En el amor, no busques explicaciones donde realmente no las hay.
Tu buen criterio será clave para resolver una disputa en el trabajo. En el ámbito sentimental recibirás una invitación difícil de rechazar.
Hoy tendrás que defender tus intereses en el trabajo. La ausencia de alguien despertará sentimientos amorosos que creías olvidados.
Una propuesta laboral procedente del extranjero llamará tu atención. También podrías conocer a una persona con la que compartirás aficiones e intereses.
Un retraso en el trabajo te obligará a reorganizar la jornada. La serenidad será la mejor aliada para superar un desacuerdo con tu pareja.
Una idea atrevida encontrará apoyos en el ámbito laboral. En el amor necesitarás más libertad, pero sin crear distancias innecesarias.
Los aromas suaves favorecerán tu relajación durante la jornada. En el trabajo, evita dar por ciertos los comentarios que no hayan sido debidamente confirmados.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 24 de julio
60 DÍAS PARA CORREGIR
Bruselas impone 890 millones de multa a Google por violar la Ley de Mercados Digitales
Lo último
PENSAR POR PENSAR
O prezo e o valor dun gol
cooperación contra el fuego
La Xunta enviará medios a Castilla y León sin reducir el operativo contra los incendios