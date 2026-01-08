Horóscopo del día: viernes, 9 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 9 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Necesitas más claridad en los te-mas amorosos, evita malentendidos hablando con mucha calma.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser un buen momento para consolidar lo ya iniciado en el plano laboral.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Recibirás noticias o movimientos que te obligarán a adaptarte y a hacer cambios en tu trabajo.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el día de hoy tendrás la sensibilidad a flor de piel, evita tomarte todo tan a pecho.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el amor vas a comprobar que atraes atención, pero conviene moderar el ego.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

El el aspecto laboral podrás disfrutar de una jornada muy productiva si mantienes tu método

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Durante la jornada de hoy por fin podrás disfrutar de un clima laboral totalmente estable.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Desde el punto de vista amoroso vivirás emociones muy intensas pero controlables.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Para evitar confusiones, no prometas más de lo que realmente sepas que puedas cumplir.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Vas a poder tener un día marcado por la estabilidad emocional y por algunos momentos de reflexión.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Vas a sentir deseo de independencia y autenticidad en todo lo relacionado con el amor.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Para conseguir sentirte mucho mejor necesitas desconectar del ruido externo.

