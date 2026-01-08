ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 9 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 9 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Necesitas más claridad en los te-mas amorosos, evita malentendidos hablando con mucha calma.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy puede ser un buen momento para consolidar lo ya iniciado en el plano laboral.
21 mayo - 21 junio
Recibirás noticias o movimientos que te obligarán a adaptarte y a hacer cambios en tu trabajo.
22 junio - 22 julio
En el día de hoy tendrás la sensibilidad a flor de piel, evita tomarte todo tan a pecho.
23 julio - 23 agosto
En el amor vas a comprobar que atraes atención, pero conviene moderar el ego.
24 agosto - 23 septiembre
El el aspecto laboral podrás disfrutar de una jornada muy productiva si mantienes tu método
24 septiembre - 23 octubre
Durante la jornada de hoy por fin podrás disfrutar de un clima laboral totalmente estable.
24 octubre - 22 noviembre
Desde el punto de vista amoroso vivirás emociones muy intensas pero controlables.
23 noviembre - 21 diciembre
Para evitar confusiones, no prometas más de lo que realmente sepas que puedas cumplir.
22 diciembre - 20 enero
Vas a poder tener un día marcado por la estabilidad emocional y por algunos momentos de reflexión.
21 enero - 19 febrero
Vas a sentir deseo de independencia y autenticidad en todo lo relacionado con el amor.
20 febrero - 20 marzo
Para conseguir sentirte mucho mejor necesitas desconectar del ruido externo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
