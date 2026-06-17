Intervenidas más de 66.000 camisetas falsificadas del Mundial y detenidas 95 personas en España

Más de 66 toneladas intervenidas y 95 detenidos por falsificar equipaciones de fútbol para repartir en el Mundial

La Policía Nacional ha intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados de selecciones nacionales de fútbol, con un peso superior a las 16 toneladas, en una operación internacional contra la piratería que se ha saldado con 95 detenidos en España.

La investigación, desarrollada en colaboración con Interpol, Europol, EUIPO y OLAF, se inició ante el aumento de la distribución de equipaciones falsificadas con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Una gran parte de las prendas imitaba la equipación oficial de la Selección Española.

Según las estimaciones, el valor de venta de los productos en el mercado ilegal supera los dos millones de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial asciende a más de siete millones de euros.

Las actuaciones se centraron principalmente en Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia, donde se localizaron almacenes, puntos de distribución y venta de mercancía falsificada. Los agentes realizaron registros en más de 15 ubicaciones, incluidas naves industriales, domicilios, mercadillos y centros logísticos.

Las prendas reproducían de forma ilegal escudos, diseños y elementos identificativos de distintas selecciones nacionales y eran comercializadas a través de venta ambulante, mercadillos, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta actuación coordinada contra la falsificación de productos deportivos.