Lotería del Niño 2026: El primer premio del sorteo extraordinario es el 06703 y ha caído en estos puntos

El Sorteo de la Lotería de El Niño ya tiene número premiado: 06703. Uno de los sorteos más esperados del año, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, vuelve a repartir ilusión, alegría y miles de euros por toda España.
En este artículo te contamos dónde ha caído el primer premio, cuánto dinero toca, qué parte se queda Hacienda y qué hacer si eres uno de los afortunados.
El número del primer premio: resultados Lotería El Niño 2026 06703
Este ha sido el número agraciado con el primer premio del El Sorteo de la Lotería de El Niño 2026, dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo antes de impuestos.
¿Dónde ha caído el primer premio de El Niño?
El primer premio de la Lotería de El Niño, el número 06703, se ha repartido en varias localidades del territorio nacional. A continuación, detallamos las ciudades y administraciones donde ha tocado.
Listado de ciudades y administraciones agraciadas
-
ALBACETE ALBACETE / ALBACETE ALBACETE ALCALDE CONANGLA, 2 C.C. IMAGINALIA-AVDA DE LA ILUSTRACION, 51 L-B48A, administración nº 8 20
-
MADRIGUERAS / ALBACETE ALCALDE LUIS FUENTES, 11, administración nº 01695
-
SAN PEDRO / ALBACETE MAYOR, 21, administración nº 01905
-
TOBARRA / ALBACETE Pº Príncipe de Asturias, N° 11, administración nº 1
-
ALICANTE / ALICANTE/ALACANT AVDA. DE JIJONA, 28 (ESQ. DAGNIOL), administración nº 03725
-
BENIDORM / ALICANTE/ALACANT AV. MEDITERRANEO, 57- EDIFICIO ALBATROS, LOC.6, administración nº 03400
-
DÉNIA / ALICANTE/ALACANT C/. ESTRELLA, 1, administración nº 03505
-
SAN JUAN DE ALICANTE / ALICANTE/ALACANT DOCTOR GADEA, 9, administración nº 03855
-
SAN MIGUEL DE SALINAS / ALICANTE/ALACANT NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT, 4 POR 19 DE ABRIL, 4, administración nº 32315
-
SAN VICENTE DEL RASPEIG / ALICANTE/ALACANT AV LIBERTAD, 10, administración nº 2
-
SAN VICENTE DEL RASPEIG / ALICANTE/ALACANT LA HUERTA, 31 L-3, administración nº 03040
-
CAMPOHERMOSO / ALMERÍA Ctra. IRYDA-ESQ. CL. ANTONIO MAÑAS, S/N, administración nº 05920
-
DALÍAS / ALMERÍA IGLESIA, 13, administración nº 05540
-
TABERNAS / ALMERÍA TERRERAS,4, administración nº 05855
-
URBANIZACION ROQUETAS DE MA / ALMERÍA AVDA PLAYA SERENA, 126, administración nº 05575
-
AVILÉS / ASTURIAS LA TOBA, 2, administración nº 57835
-
COLLOTO / ASTURIAS CAMINO REAL, 24, administración nº 57815
-
FONTIVEROS / ÁVILA PLAZA SAGRADO CORAZON, 6, administración nº 06405
-
ALMENDRALEJO / BADAJOZ CARRETERA SANTA MARTA, 71, administración nº 3
-
ALMENDRALEJO / BADAJOZ ESCRIBANO, 38, administración nº 07825
-
AZUAGA / BADAJOZ MUÑOZ CRESPO, 3, administración nº 1
-
GUADIANA / BADAJOZ RONDA SUR, 13, administración nº 07025
-
BARCELONA / BARCELONA ROGENT, 37, administración nº 73
-
BARCELONA / BARCELONA MUHLBERG, 3, administración nº 09035
-
CASTELLDEFELS / BARCELONA POMPEU FABRA, 5, administración nº 12425
-
CORNELLÀ DE LLOBREGAT / BARCELONA DOCTOR ARUS, 11, administración nº 6
-
CORNELLÀ DE LLOBREGAT / BARCELONA RAMBLA ANSEL CLAVE, 14, administración nº 15690
-
EL PRAT DE LLOBREGAT / BARCELONA AVDA. VIRGEN MONTSERRAT, 133, administración nº 2
-
MATARÓ / BARCELONA CAMI RAL, 468, administración nº 14335
-
MATARÓ / BARCELONA CAMI RAL, 142, administración nº 14345
-
MATARÓ / BARCELONA RONDA O'DONELL, 60, administración nº 14415
-
MOLLET DEL VALLÈS / BARCELONA JAUME I, 1, administración nº 1
-
ROQUETES (LES) / BARCELONA AVDA. MAS D' EN SERRA, 7 L-2, administración nº 13045
-
RUBÍ / BARCELONA PASSEIG FRANCES MACIA, 13, administración nº 1
-
SABADELL / BARCELONA RONDA EUROPA, 517, administración nº 09555
-
TERRASSA / BARCELONA AVDA. DE BEJAR, 182 LOCAL-7, administración nº 22
-
BILBAO / ΒΙΖΚΑΙΑ ALAMEDA URQUIJO-52, administración nº 1
-
BILBAO / ΒΙΖΚΑΙΑ HURTADO DE AMEZAGA, 8, administración nº 15
-
ELORRIO / ΒΙΖΚΑΙΑ URARKA, 3, administración nº 1
-
ALGECIRAS / CÁDIZ C.C. EL CORTE INGLES-Pº J. PEREZ ARRIETE, S/N S/1, administración nº 10
-
CÁDIZ / CÁDIZ JOSE DEL TORO, 13 (MODERNO), administración nº 3
-
JEREZ DE LA FRONTERA / CÁDIZ ENRIQUE DOMINGUEZ RODIÑO, EDIF HUELVA II LOC 12, administración nº 16
-
SANLÚCAR DE BARRAMEDA / CÁDIZ AVDA. PUERTO DE BARRAMEDA, 34, administración nº 22100
-
ALCORA / CASTELLÓN/CASTELLÓ SAN FRANCISCO, 29, administración nº 24015
-
BENICASIM / CASTELLÓN/CASTELLÓ SANTO TOMÁS, 119, administración nº 24145
-
CASTELLON DE LA PLANA BURRIANA / CASTELLÓN/CASTELLÓ PLAZA DE SANTA CLARA PZA. MAYOR, 7 , 1, administración nº 4 24055
-
ONDA / CASTELLÓN/CASTELLÓ RIBESALBES, 11, administración nº 24095
-
MORAL DE CALATRAVA / CIUDAD REAL RAMON Y CAJAL 7, administración nº 26380
-
CARDEÑA / CÓRDOBA MIGUEL GALLO, 14, administración nº 27145
-
VILLANUEVA DEL DUQUE / CÓRDOBA GENERALES CARVAJAL, 31, administración nº 27405
-
AS PONTES DE GARCIA RODRIGUE / CORUÑA (A) PLAZA HOSPITAL, 11, administración nº 30385
-
ZAS / CORUÑA (A) TRAVESIA DE SANTIAGO, 8, administración nº 29325
-
CUENCA / CUENCA HERMANOS BECERRIL, 5, administración nº 9
-
MOTILLA DEL PALANCAR / CUENCA ERMITA, 1 L-5, administración nº 1
-
MOTILLA DEL PALANCAR / CUENCA AVDA. RIATO, 68, administración nº 2
-
SAN SEBASTIAN / GIPUZKOA URBIETA, 5, administración nº 22
-
SALOBREÑA / GRANADA AVDA. FEDERICO GARCIA LORCA, 37, administración nº 36960
-
GUADALAJARA / GUADALAJARA Santa Teresa de Jesús, 2 Loc.Dcha, administración nº 38310
-
SIGUENZA / GUADALAJARA CARDENAL MENDOZA, 25, administración nº 2
-
ALMONTE / HUELVA VENIDA DE LA VIRGEN, 17, administración nº 39110
-
LA ANTILLA / HUELVA AVDA. CASTILLA, 5 BLOQUE GALICIA, administración nº 39175
-
MOGUER / HUELVA AVDA. DE LA CONSTITUCION, 4 L-6, administración nº 2
-
BENASQUE / HUESCA MAYOR 17, administración nº 40145
-
SÓLLER / ILLES BALEARS BAUZA, 17, administración nº 60270
-
ÚBEDA / JAÉN C.C. CARREFOUR-CRTA. LINARES S/N-L34, administración nº 4
-
LOGROÑO / LA RIOJA PIQUERAS, 89, administración nº 48465
-
FIRGAS / LAS PALMAS EL MOLINO,2, administración nº 44100
-
LAS PALMAS GC / LAS PALMAS PZA. DEL PILAR, 14, L-2, administración nº 43195
-
MOYA / LAS PALMAS LUJAN PEREZ, 7, administración nº 2
-
PLAYA DE ARINAGA / LAS PALMAS AVDA. POLIZON, 92, administración nº 44020
-
ASTORGA / LEÓN CORREGIDOR COSTILLA, 10, administración nº 45210
-
ESCALDES-ENGORDANY (ANDORR / LLEIDA PASSEIG DEL VALIRA S/N, administración nº 1
-
MONFORTE DE LEMOS / LUGO RUA Campo de San Antonio, 39 bajo, administración nº 49470
-
ALCALÁ DE HENARES / MADRID AVDA. REYES CATOLICOS, 48, administración nº 98235
-
EL ALAMO / MADRID SOLEDAD, 6 BAJO A, administración nº 1
-
MADRID / MADRID FUENCARRAL, 143, administración nº 375
-
MADRID / MADRID JUAN RAMON JIMENEZ, 24, administración nº 425
-
MADRID / MADRID INTERCAMBIADOR PZA. CASTILLA, L- 33, administración nº 427
-
MADRID / MADRID WWW.LOTERIASYAPUESTAS.ES, administración nº 00105
-
MADRID / MADRID C/.SAN GERARDO, 26, administración nº 96285
-
PARLA / MADRID CUBA, 5 C/V ISABEL II, 43, administración nº 94090
-
SAN LORENZO DEL ESCORIAL / MADRID DEL REY, 22, administración nº 1
-
MÁLAGA / MÁLAGA DUQUE DE RIVAS, 2, administración nº 35
-
MÁLAGA / MÁLAGA CATAPILCO, 3, administración nº 51
-
MÁLAGA / MÁLAGA JUAN VALDES, 20, administración nº 51315
-
TORRE DEL MAR / MÁLAGA AV. ANDALUCIA, 85, administración nº 50810
-
TORREMOLINOS / MÁLAGA PZA.DEL LIDO, CONJ.LOS JAZMINES, administración nº 72
-
SAN PEDRO DEL PINATAR / MURCIA GABRIEL CAÑADAS, 17, administración nº 2
-
YECLA / MURCIA RAMBLA, 18, administración nº 54375
-
CORDOVILLA / NAVARRA C.C. LA MOREA-HIPERMERCADO LECLE, administración nº 62350
-
PAMPLONA / NAVARRA PARQUE DE LOS ENAMORADOS, 10-BAJ, administración nº 63075
-
VILLAFRANCA / NAVARRA CRUCERO HOSPITAL, 3, administración nº 62565
-
OURENSE / OURENSE ERVEDELO, 100, administración nº 55030
-
XINZO DE LIMIA / OURENSE AVDA. DE MADRID, 4, administración nº 1
-
MARÍN / PONTEVEDRA RUA DA PONTE, 6, administración nº 1
-
MARÍN / PONTEVEDRA DR. OTERO ULLOA, 106 SEIXO, administración nº 86315
-
O PORRIÑO / PONTEVEDRA RAMON GONZALEZ, 7, administración nº 86205
-
SALAMANCA / SALAMANCA TORO, 77, administración nº 64795
-
ARICO / SANTA CRUZ DE TENERIFE AUTOPISTA TF1 KM 44,200 ESTACIÓN CEPSA ABADES, administración nº 68445
-
CRUZ SAΝΤΑ / SANTA CRUZ DE TENERIFE CRTA. NUEVA, 32 EDIF. GRANADILLAR 2 L-9, administración nº 67165
-
EL TANQUE / SANTA CRUZ DE TENERIFE PRÍNCIPES DE ESPAÑA, 27, administración nº 2
-
GARACHICO / SANTA CRUZ DE TENERIFE AVDA. VENEZUELA, 29 -ESQ STA.CRUZ LA PALMA, administración nº 67410
-
GRANADILLA DE ABONA / SANTA CRUZ DE TENERIFE AUTOPISTA DEL SUR KM. 54, administración nº 68515
-
GUARGACHO / SANTA CRUZ DE TENERIFE CTRA GRAL. GUARGACHO, 78, administración nº 68525
-
ICOD DE LOS VINOS / SANTA CRUZ DE TENERIFE PASEO DE LA CENTINELA, 9, administración nº 67320
-
ICOD DE LOS VINOS / SANTA CRUZ DE TENERIFE SAN AGUSTIN, 80, administración nº 67405
-
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA / SANTA CRUZ DE TENERIFE BETHENCOURT ALFONSO, 25, administración nº 3 0 16 26
-
SANTA CRUZ DE TENERIFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE C.C.CORTE INGLES, AVDA TRES DE MAYO, 7- SOTANO 1, administración nº 3 0 16 26
-
LAS CALETILLAS / SANTA CRUZ DE TENERIFE CRUCE DE LAS CALETILLAS, S/N, administración nº 3 0 16 26
-
SANTA CRUZ DE TENERIFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE AEROPUERTO DE LOS RODEOS, LOCAL Z009ECPB-T14, administración nº 3 0 16 26
-
SANTA CRUZ DE TENERIFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE PUERTA CANSECO, 14, administración nº 68185
-
TACO / SANTA CRUZ DE TENERIFE CARRETERA LOS ANDENES, 29, administración nº 67630
-
TACORONTE / SANTA CRUZ DE TENERIFE AUTOPISTA DEL NORTE TF5, KM.17-N°.11, administración nº 68490
-
MARCHENA / SEVILLA SAN SEBASTIAN, 74, administración nº 71505
-
SAN JUAN DE AZNALFARACHE / SEVILLA ANTONIO FERNÁNDEZ CAMPOS, 15, administración nº 72320
-
SEVILLA / SEVILLA LUIS MONTΟΤΟ, 154, administración nº 73060
-
SALOU / TARRAGONA BARCELONA, 10, L-2, administración nº 1
-
UTRILLAS / TERUEL AVDA. VALENCIA, 5, administración nº 76430
-
PUENTE DEL ARZOBISPO / TOLEDO PLAZUELA DE LA IGLESIA, 7, administración nº 78115
-
SESEÑA / TOLEDO ANCHA, 1, administración nº 2
-
ALFAFAR / VALENCIA/VALÈNCIA JULIO COLOMER, 36 IZQ, administración nº 81680
-
CASTELLÓ DE RUGAT / VALENCIA/VALÈNCIA AVD. CAMI REAL, 25-B, administración nº 1
-
CASTELLÓ DE RUGAT / VALENCIA/VALÈNCIA SAN VICENTE, 18, administración nº 79035
-
GAVARDA / VALENCIA/VALÈNCIA DOS, 13, administración nº 79880
-
LA POBLA DEL DUC / VALENCIA/VALÈNCIA AUSIAS MARCH,7, administración nº 79370
-
MANISES / VALENCIA/VALÈNCIA Avda. DELS TRAMVIES, 12, administración nº 3
-
OLIVA / VALENCIA/VALÈNCIA PASSEIG LLUIS VIVES, 13, administración nº 79120
-
PAIPORTA / VALENCIA/VALÈNCIA JAIME 1,1, administración nº 81850
-
QUART DE POBLET / VALENCIA/VALÈNCIA PARET DE PILES, 16-BAJO, administración nº 2
-
XIRIVELLA / VALENCIA/VALÈNCIA AVDA. CAMI NOU, 31, administración nº 81955
-
VALLADOLID / VALLADOLID ANGUSTIAS, 30, administración nº 85305
-
BENAVENTE / ZAMORA FERIAL, 52, administración nº 2
-
ZARAGOZA / ZARAGOZA DON JAIME I, 11, administración nº 5
¿Cuánto dinero toca en el primer premio y cuánto se lleva Hacienda?
El premio reparte:
-
200.000 euros por décimo
-
10.000 euros por euro jugado
¿Hay que pagar impuestos?
Sí. Hacienda aplica un 20% de impuestos sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros exentos.
Ejemplo por décimo:
-
Premio bruto: 200.000 €
-
Parte exenta: 40.000 €
-
Base imponible: 160.000 €
-
Impuesto (20%): 32.000 €
-
Premio neto final: 168.000 €
Comprobar primer premio Sorteo de El Niño
Puedes verificar si te ha tocado el primer u otros premios con el comprobador de Lotería de El Niño 2026 de la Región.
Introduce tu número 79432 y confirma al instante si tu décimo ha sido premiado.
¿Qué hacer si te toca el primer premio de esta Lotería?
Si eres uno de los afortunados con el número xxxx, sigue estos pasos clave:
-
Guarda bien el décimo y firma el reverso.
-
Acude a una entidad bancaria autorizada si el premio supera los 2.000 €.
-
Mantén la discreción y solicita asesoramiento fiscal para gestionar correctamente el premio.
Usa este comprobador del Sorteo de El Niño y comprueba si tu décimo o participación tiene premio: