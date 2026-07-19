Cuando el lujo dejó de emocionar.

Durante décadas, la industria del lujo construyó su prestigio sobre pilares que parecían inamovibles: una historia centenaria, una artesanía impecable, la exclusividad y ese aura casi inalcanzable que convertía cada creación en un objeto de deseo. Sin embargo, el consumidor de 2026 ya no responde a las mismas reglas. El escenario ha cambiado y, con él, también lo ha hecho la forma de entender el lujo.

Tras el extraordinario crecimiento experimentado durante los años posteriores a la pandemia, el sector atraviesa un momento de reajuste que obliga a las grandes maisons a replantearse qué significa realmente aportar valor. Las continuas subidas de precios, unidas a un consumidor mucho más informado y exigente, han dado lugar a un fenómeno del que cada vez hablan más analistas: la fatiga del lujo.

No se trata de una pérdida de interés por las grandes casas de moda. Todo lo contrario. El deseo sigue existiendo, pero ahora necesita algo más que un logotipo reconocible o una larga lista de espera para justificarse. La excelencia artesanal, el legado o el savoir-faire, durante décadas considerados elementos diferenciadores, han dejado de ser suficientes. Hoy forman parte de lo que el cliente ya da por hecho cuando entra en una boutique.

La verdadera diferencia se encuentra en otro lugar: la capacidad de emocionar.

En una cultura profundamente visual, donde millones de personas consumen desfiles, campañas y alfombras rojas desde la pantalla de un teléfono móvil, la moda vive una paradoja inédita. Nunca había sido tan observada y, al mismo tiempo, tan difícil de transformar en compra. Contemplar una colección ya produce satisfacción estética por sí misma. Para muchos consumidores, seguir una maison en redes sociales, comentar una campaña o admirar un desfile se ha convertido en una forma de consumo tan válida como adquirir una de sus piezas.

Este cambio de comportamiento obliga a las marcas a reconstruir el deseo desde nuevas coordenadas. Ya no basta con fabricar un producto excepcional; es necesario construir un universo capaz de generar un vínculo emocional con quien lo contempla. En este contexto, la creatividad vuelve a ocupar el centro de la conversación. Las direcciones creativas sólidas, los relatos coherentes y las experiencias memorables dentro de la tienda se convierten en herramientas tan importantes como la propia colección.

También está cambiando la manera de comprar. Frente a la adquisición impulsiva de temporadas anteriores, emerge un consumidor que analiza cada compra desde una perspectiva más reflexiva. Conceptos como el price per wear (el valor real que una prenda ofrece a lo largo de los años) adquieren un protagonismo inédito y explican el buen comportamiento de categorías como la alta joyería o la relojería, percibidas cada vez más como inversiones emocionales y patrimoniales.

Las propias maisons parecen haber entendido el mensaje. Después de concentrar buena parte de sus esfuerzos en los clientes de mayor gasto, muchas vuelven a mirar hacia un consumidor más joven y aspiracional, no a través de una mayor accesibilidad, sino recuperando aquello que siempre distinguió a las grandes casas: la capacidad de hacer soñar.

Porque el lujo nunca ha consistido únicamente en vender objetos extraordinarios. Su verdadero valor reside en construir un imaginario capaz de despertar emoción. Y quizá esa sea la gran lección que atraviesa hoy la industria: el consumidor no ha dejado de creer en el lujo; simplemente espera que vuelva a emocionarle como lo hizo una vez.