El médico gallego Diego González Rivas explica la operación del papa León XIV: “Una incisión de tan solo dos centímetros”

Diego González Rivas desvela cómo será la intervención del papa León XIV y tranquiliza sobre su pronóstico

El reconocido cirujano gallego Diego González Rivas ha explicado en un vídeo cómo podría desarrollarse la operación del papa León XIV, que será intervenido para extirpar un nódulo pulmonar solitario detectado durante una revisión médica rutinaria. El especialista ha detallado las posibilidades quirúrgicas y ha querido transmitir tranquilidad sobre el equipo médico que atenderá al pontífice en Roma.

González Rivas destaca que el hallazgo se haya producido durante un control rutinario, una circunstancia que considera positiva para el pronóstico. “Esto aumenta las posibilidades de curación en el caso de que sea maligno”, señala el cirujano, aunque por el momento no se ha confirmado la naturaleza del nódulo.

Una operación mínimamente invasiva con una incisión de dos centímetros

El especialista explica que se trata de una cirugía relativamente sencilla cuando se realiza mediante técnicas mínimamente invasivas. Dependiendo de las características del nódulo, los cirujanos pueden optar por extirpar únicamente la lesión o realizar una segmentectomía, que consiste en retirar una parte del pulmón.

González Rivas destaca especialmente la técnica Uniportal VATS, un procedimiento que permite intervenir a través de una única incisión de apenas dos centímetros.

“Lo menos invasivo es extirparlo mediante Uniportal VATS con nuestra técnica, usando una incisión de tan solo dos centímetros”, explica. Además, asegura que su equipo ha llegado a realizar este tipo de intervenciones sin necesidad de intubación, lo que permite reducir la agresión anestésica.

González Rivas conoce al equipo médico que operará al papa

La intervención del pontífice se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma, un centro hospitalario que el cirujano gallego conoce especialmente bien. Según explica, desde 2017 ha participado en cursos de formación en este hospital para enseñar su técnica quirúrgica y ha operado allí en numerosas ocasiones.

“Ayer he hablado con el equipo de Gemelli, que son buenos amigos y excelentes profesionales, y además utilizan mi técnica Uniportal VATS”, afirma González Rivas. Por este motivo, el especialista lanza un mensaje de tranquilidad: “Podéis estar tranquilos de que el papa está en buenas manos”.