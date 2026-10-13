Muere a los 100 años Juan Rodríguez, padre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

El jurista Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido en León a los 100 años. Licenciado en Derecho, desarrolló una extensa trayectoria profesional como abogado en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León y estuvo al frente de un destacado despacho jurídico en la capital leonesa.

Era hijo del capitán militar Juan Rodríguez Lozano, fusilado en agosto de 1936 en el campo de tiro de Puente Castro, en León, por el bando franquista tras declarar su fidelidad al Gobierno de la Segunda República.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento y ha recordado la importancia del jurista en la historia de la profesión.

Rodríguez García-Lozano, decano emérito del Ilustre Colegio de la Abogacía de León, participó en el IV Congreso de la Abogacía, celebrado en la ciudad en 1970, un acontecimiento que Rodríguez Santocildes ha calificado como un "hito" para el sector.