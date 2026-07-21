Muere a los 18 años Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong, en un accidente de tráfico

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por su papel de Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla y Kong: El nuevo Imperio, ha muerto a los 18 años en un accidente de tráfico ocurrido en el estado de Maryland, según confirmó su familia.

La noticia fue dada a conocer por su padre, Joshua Hottle, a través de una retransmisión en directo en Facebook utilizando la lengua de signos americana. Posteriormente, confirmó el fallecimiento a varios medios estadounidenses, indicando que la joven murió en un accidente de circulación mientras él viajaba desde Texas para hacerse cargo de los trámites relacionados con el suceso.

La Escuela para Sordos de Texas confirmó el fallecimiento

La Escuela para Sordos de Texas (Texas School for the Deaf), donde Hottle cursaba su último año de estudios, también comunicó oficialmente la noticia a través de las redes sociales. "Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último curso de la TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland", señaló la institución.

El centro educativo pidió además respeto para la familia y evitó ofrecer más detalles sobre las circunstancias del accidente, al tiempo que solicitó no difundir especulaciones sobre lo ocurrido.

El rostro de Jia en el MonsterVerse

Kaylee Hottle alcanzó notoriedad internacional en 2021 gracias a su interpretación de Jia, una niña sorda huérfana que desarrolla una conexión especial con Kong en Godzilla vs. Kong.

Su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la franquicia por la relación que mantenía con el gigantesco simio y por la representación de la comunidad sorda en una superproducción de Hollywood. En la película, Jia era acogida por la doctora Ilene Andrews, personaje interpretado por Rebecca Hall.

La joven actriz retomó el papel en 2024 en Godzilla y Kong: El nuevo Imperio, una actuación que le valió una nominación a los Premios Saturn en la categoría de mejor interpretación juvenil.

Una referente para la comunidad sorda

Nacida el 1 de mayo de 2007 en Atlanta (Georgia), Kaylee Hottle procedía de una familia con varias generaciones de personas sordas. Tanto ella como su padre utilizaban habitualmente la lengua de signos para comunicarse.

Antes de dar el salto al cine, participó en campañas y anuncios destinados a visibilizar y apoyar a la comunidad sorda. Además de sus apariciones en la saga del MonsterVerse, también formó parte del reparto de un episodio de la serie televisiva Magnum P.I. en 2021.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia en redes sociales por parte de seguidores, compañeros de profesión y miembros de la comunidad sorda, que la consideraban un referente para las nuevas generaciones de actores con discapacidad auditiva.