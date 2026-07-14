Muere a los 91 años el escritor Luis Goytisolo, una de las grandes figuras de la literatura española

El escritor Luis Goytisolo ha fallecido a los 91 años en la localidad tarraconense de Vimbodí, según ha confirmado la Real Academia Española (RAE). Novelista, ensayista y académico, estaba considerado una de las voces más relevantes de la narrativa española contemporánea.

Nacido en Barcelona en 1935, formó junto a sus hermanos Juan y José Agustín Goytisolo uno de los tríos literarios más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su primera novela, Las afueras, obtuvo en 1958 el Premio Biblioteca Breve, dando inicio a una extensa trayectoria literaria.

Su obra más reconocida es la tetralogía Antagonía, considerada un referente de la novela española contemporánea por su carácter innovador y experimental. También destacó con títulos como Estatuas con palomas, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en 1993.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de las Letras Españolas (2013), el Premio Anagrama de Ensayo y el Premio Internacional Carlos Fuentes (2018). Desde 1994 ocupaba el sillón C de la Real Academia Española.

Además de su labor como novelista, Goytisolo colaboró durante décadas en medios de comunicación, dirigió la revista Letra Internacional y participó en diversos proyectos culturales y documentales.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras esenciales de la literatura española contemporánea, cuya obra dejó una profunda huella por su apuesta por la experimentación narrativa y la reflexión sobre el propio hecho literario.