Muere Dolly Parton a los 80 años: la leyenda de la música country que conquistó al mundo con Jolene y I Will Always Love You

La cantante Dolly Parton, una de las figuras más importantes y queridas de la música estadounidense, ha muerto este martes a los 80 años. La artista, nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, deja un legado de más de seis décadas de carrera en las que revolucionó la música country y se convirtió en una estrella reconocida en todo el mundo.

Parton alcanzó la fama con canciones que ya forman parte de la historia de la música, como Jolene, 9 to 5 o I Will Always Love You, una composición suya que años después popularizó de manera internacional Whitney Houston con la banda sonora de El guardaespaldas. Su voz, su estilo inconfundible y su capacidad como compositora la convirtieron en una referencia para varias generaciones de artistas.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de despedida y homenaje en redes sociales por parte de músicos, actores y miles de seguidores de todo el mundo, que recuerdan a Parton como una de las grandes leyendas de la música popular.

Una trayectoria que marcó la historia de la música country

Criada en una familia humilde de las montañas de Tennessee, Dolly Parton comenzó a cantar desde muy pequeña y pronto demostró un talento excepcional para la música. A lo largo de su carrera publicó decenas de álbumes y escribió cientos de canciones, consolidándose como una de las compositoras más prolíficas de Estados Unidos.

Su éxito trascendió el country. Temas como Jolene se convirtieron en himnos universales, mientras que 9 to 5 alcanzó un enorme éxito coincidiendo con la película del mismo nombre, protagonizada por la propia artista. Con I Will Always Love You, Parton firmó una de las baladas más famosas de todos los tiempos.

Además de la música, desarrolló una exitosa carrera como actriz con películas como 9 to 5 y Steel Magnolias, ampliando su influencia en la cultura popular estadounidense.

Fuera de los escenarios, también destacó por su compromiso social y su labor filantrópica. A través de diferentes iniciativas impulsó programas de educación y fomento de la lectura infantil, convirtiéndose en una figura muy reconocida por su trabajo solidario.

Con su fallecimiento desaparece una de las voces más influyentes de la música country, pero su legado permanecerá en un repertorio que ha marcado la historia de la música y continúa inspirando a artistas y seguidores en todo el mundo.