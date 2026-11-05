Muere Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y primera abuela en recuperar a su nieta mediante análisis genéticos

La activista argentina Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y primera abuela en recuperar a su nieta mediante análisis genéticos.

La activista argentina Elsa Beatriz Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos, falleció este jueves a los 90 años, según informó la propia organización.

Abuelas de Plaza de Mayo comunicó su muerte a través de su página oficial y destacó la trayectoria de Pavón en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. "Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón", señaló la entidad.

Pavón se incorporó a la búsqueda de los nietos desaparecidos durante la última dictadura argentina después de que su hija, su yerno y su nieta de 23 meses desaparecieran en 1978. Su lucha la llevó a convertirse en una de las primeras integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo.

La búsqueda de su nieta

Su hija, Mónica Sofía Grinspon, y su yerno, Claudio Logares, habían huido a Uruguay en 1977 debido a la represión de la dictadura. El 18 de mayo de 1978 fueron secuestrados y posteriormente trasladados por distintos centros clandestinos de detención. Con ellos desapareció su hija Paula Eva Logares, que entonces tenía menos de dos años.

Pavón comenzó entonces una larga búsqueda para localizar a su familia. Durante sus investigaciones conoció a "Chicha" Mariani, otra de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, con quien inició una relación que se mantendría durante décadas.

La pista sobre Paula apareció después de que Mariani recibiera en Brasil unas fotografías de una niña que podía ser la nieta de Pavón. Elsa siguió las pistas hasta localizar a la pequeña, aunque los apropiadores volvieron a mudarse y perdió su rastro.

Años después, una persona reconoció la fotografía de Paula publicada por Abuelas de Plaza de Mayo y aportó información que permitió reanudar la búsqueda. Pavón volvió a seguir sus pasos hasta localizar el colegio al que acudía la niña.

El primer caso confirmado con análisis genéticos

El 13 de diciembre de 1983, pocos días después del retorno de la democracia en Argentina, Pavón presentó una denuncia por la apropiación de su nieta. Junto a otras integrantes de Abuelas permaneció frente a los tribunales hasta que un juez ordenó el allanamiento de la vivienda donde se encontraba Paula.

La niña fue trasladada al Hospital Durand para realizarse los análisis genéticos. La genetista Mary-Claire King, que había desarrollado el denominado "índice de abuelidad", participó en las pruebas.

El resultado confirmó que aquella niña era efectivamente Paula. En 1984, los análisis genéticos establecieron el vínculo familiar y Paula pasó a vivir con su abuela Elsa.

El caso se convirtió en un hito porque fue el primero en Argentina en el que un método científico permitió demostrar la relación genética entre una abuela y una niña cuyos padres habían desaparecido durante la dictadura.

Pavón continuó durante las décadas siguientes con la búsqueda de los hijos y nietos de otras familias desaparecidas y participó como querellante en distintas causas judiciales relacionadas con el robo de menores y los crímenes del Plan Cóndor.