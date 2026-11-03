Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras el brutal choque durante un partido

El fútbol español está de luto tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, este martes 3 de noviembre, a las 8:00 horas. El futbolista había permanecido ingresado en estado grave después de sufrir un violento choque con Jesús Owono, portero del FC Andorra, durante el encuentro de Segunda División disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El propio CD Tenerife ha confirmado el fallecimiento de su jugador mediante un comunicado cargado de emoción. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", comienza el mensaje difundido por la entidad blanquiazul, que lamenta el trágico desenlace.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", señala el club, que ha trasladado su apoyo a los familiares, allegados y aficionados del futbolista.

La familia de Jesús de Miguel ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas durante las últimas horas y ha solicitado máximo respeto a su privacidad en estos momentos.

El brutal choque entre Jesús de Miguel y Owono que obligó a suspender el Tenerife-Andorra

La tragedia comenzó este lunes, 2 de noviembre, durante los últimos minutos del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a Segunda División. Con el marcador empatado a dos goles y el partido en tiempo de descuento, Jesús de Miguel corría para disputar un balón largo e iniciar un contraataque.

En ese momento, Jesús Owono abandonó su portería y salió varios metros fuera del área para intentar cortar la jugada. El guardameta saltó con la pierna elevada e impactó violentamente contra el delantero del Tenerife, que cayó desplomado sobre el terreno de juego.

La gravedad de la acción provocó una reacción inmediata de los futbolistas de ambos equipos, que reclamaron urgentemente la presencia de los servicios médicos. De Miguel quedó inconsciente y tuvo que ser atendido sobre el césped antes de ser evacuado en ambulancia. El colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández mostró la tarjeta roja directa a Owono. Según recogió el acta arbitral, el guardameta fue expulsado por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

Ante la situación y después de consultar con los capitanes, el árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro con empate a dos goles.

Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue ingresado en la UCI

Tras abandonar el estadio, el delantero del Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que los servicios sanitarios tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en el interior de la ambulancia. Los profesionales sanitarios consiguieron recuperar su pulso y el jugador fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante la tarde del lunes, el Tenerife informó de que el futbolista permanecía "estable, dentro de la gravedad". Sin embargo, en la madrugada de este martes, el club emitió un nuevo comunicado en el que advertía de un importante deterioro de su estado.

"La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente", señaló la entidad antes de que, horas después, se confirmase el fallecimiento.

Finalmente, Jesús de Miguel murió a las 8:00 horas de este martes, 3 de noviembre de 2026, según ha comunicado el CD Tenerife, dejando una profunda conmoción en el fútbol español.