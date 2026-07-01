Muere Manuel Arjona, histórico integrante de Locomía, a los 58 años

El cantante y diseñador Manuel Arjona, uno de los integrantes históricos de la primera formación de Locomía, ha fallecido este miércoles a los 58 años de forma repentina en su domicilio de Viladecans (Barcelona).

Según han confirmado diversos medios y fuentes próximas al artista, Arjona pasó el martes dedicado a una de sus grandes aficiones, la pintura, antes de acostarse. Durante la madrugada falleció mientras dormía, sin que por el momento hayan trascendido las causas de su muerte. Sus restos mortales serán velados en el tanatorio Àltima de Viladecans.

Un referente de la estética y el fenómeno Locomía

Manuel Arjona fue una de las piezas fundamentales de la formación original de Locomía, el grupo nacido en Ibiza que revolucionó el panorama musical de finales de los años 80 con una propuesta que mezclaba música dance, moda y una puesta en escena inconfundible protagonizada por los abanicos gigantes y las llamativas hombreras.

Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, Arjona contribuyó a convertir a Locomía en un fenómeno internacional gracias a éxitos como Locomía, Rumba, Samba, Mambo o Gorbachov, que marcaron una época tanto en España como en Latinoamérica.

Además de su faceta como artista, también participó en el diseño de la estética que hizo mundialmente reconocible al grupo.

Tras abandonar los escenarios, Arjona optó por una vida alejada de la exposición pública, dedicando buena parte de su tiempo a la pintura. En los últimos años había reaparecido en algunos actos relacionados con la historia de Locomía, coincidiendo con documentales y producciones audiovisuales sobre la banda.

La noticia ha provocado numerosas muestras de condolencia entre seguidores y antiguos compañeros. Uno de los primeros en despedirse fue Luis Font, que le dedicó un mensaje en redes sociales: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones".