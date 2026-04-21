Muere Paco Aguilar, el humorista centrado en la realidad de las personas con discapacidad que fue diagnosticado con esclerosis múltiple

El humorista sevillano Paco Aguilar ha muerto a los 77 años. Conocido por su participación en el popular programa de TVE "No te rías que es peor" durante la década de los 90, Aguilar desarrolló una amplia trayectoria vinculada tanto al entretenimiento como a la divulgación social.

Más allá de su faceta humorística, dirigió durante más de veinte años el espacio radiofónico Andalucía sin barreras, centrado en la realidad de las personas con discapacidad. Este programa fue uno de los primeros en abordar estas cuestiones desde un enfoque que combinaba información y reivindicación.

Aguilar, que también ejerció como cantante y compositor, fue diagnosticado de esclerosis múltiple, circunstancia que marcó parte de su vida personal y profesional. A pesar de ello, mantuvo una presencia activa en la defensa de la inclusión social, especialmente en etapas más recientes, cuando su actividad en medios tradicionales había disminuido.