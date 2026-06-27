Ourense se lleva el Miss Vaca 2026: conoce a Paloma, su protagonista

El certamen de belleza más esperado y singular del verano ya tiene una nueva reina indiscutible. La gran final de Miss Vaca 2026, emitida este viernes, 26 de junio, en el programa Luar de la Televisión de Galicia (TVG), se cerró con un hito histórico para el rural de la provincia. Paloma, la espectacular y carismática res que portaba la banda de Ourense, logró conquistar a miles de espectadores y alzarse con la codiciada corona, rompiendo la mala racha de la provincia en el certamen.

Paloma con Álvaro en el Miss Vaca 2026 | TVG

La decimoctava edición de este concurso, que combina tradición, humor y una reivindicación del sector primario en Galicia, enfrentó en un duelo a cuatro finalistas que representaban a cada provincia gallega. Paloma tuvo que desplegar todo su porte, tranquilidad y elegancia sobre el plató para medirse cara a cara contra Linda, la aspirante de A Coruña; Marquesa, la candidata de Lugo; y Roxa, en representación de Pontevedra, que buscaba repetir el éxito del año anterior. Finalmente, la participación del público a través del televoto inclinó la balanza hacia la delegada ourensana.

Además del codiciado título honorífico de convertirse oficialmente en la vaca más hermosa de toda Galicia, Paloma y sus dedicados ganaderos se han embolsado un importante premio de 3.000 euros, rompiendo con años de sequía para la provincia en el palmarés histórico del festival. La proclamación ha desatado una oleada de celebraciones en las redes sociales, consolidando este concurso como el gran fenómeno televisivo del año en Galicia.

Así es Paloma: elegancia, carácter y las virtudes de la vaca más guapa de Ourense

Detrás de la ganadora de la corona se encuentra un ejemplar único que ha dejado una huella imborrable en la historia del certamen. Paloma procede de una explotación ganadera de O Pereiro de Aguiar y acudió a la cita defendiendo sus raíces de la mano de su criador, Álvaro. Desde el primer plano en el que miró a las cámaras, la representante ourensana encandiló al público por su porte majestuoso y una elegancia innata.

Quienes conviven con ella la definen como una res sumamente tranquila y noble, acostumbrada a disfrutar de una rutina sin sobresaltos ni estrés pastando al aire libre. Sin embargo, esa parsimonia y serenidad no deben confundirse con debilidad. Su ganadero desveló un detalle clave sobre su temperamento que fascinó a la audiencia: a pesar de su calma, en el prado es de las vacas que mandan y ejercen el liderazgo dentro del rebaño.