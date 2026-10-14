El papa León XIV inicia la fisioterapia tras su cirugía en el pulmón

El papa León XIV registra una evolución postoperatoria completamente favorable y dentro de los parámetros previstos tras ser intervenido quirúrgicamente de un adenocarcinoma pulmonar en el hospital Gemelli de Roma, una prestigiosa institución médica en Italia.

El último comunicado de prensa oficial emitido por el equipo médico confirmó que los análisis de sangre y las radiografías de tórax realizadas al pontífice arrojan resultados positivos, estando todos sus valores dentro de los límites esperados para este tipo de cirugía. Gracias a esta constante mejoría, el santo padre inició la fase de fisioterapia respiratoria, volvió a comer con normalidad (tomando su desayuno y almuerzo habituales) y comenzó a dar sus primeros pasos caminando de forma autónoma por la habitación del centro hospitalario.

El informe médico oficial sobre su estado de salud lleva las firmas del responsable de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, Luigi Carbone, y del jefe del equipo médico de cirugía torácica del centro Gemelli, Stefano Margaritora, quien estuvo al frente de la intervención quirúrgica. El pontífice, de 71 años de edad, pasó una noche posterior a la cirugía muy tranquila tras haber encarado una operación que tuvo una duración aproximada de 90 minutos y concluyó con un éxito rotundo. Durante dicho procedimiento quirúrgico, llevado a cabo mediante una técnica avanzada vídeoasistida, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Las pruebas histológicas preliminares confirmaron la presencia del tumor maligno que se había detectado de manera previa durante los análisis preoperatorios.

Por el momento, se confirma que el papa León XIV continuará ingresado en la décima planta del hospital Gemelli para seguir de cerca su proceso de recuperación y realizarle un seguimiento exhaustivo. No obstante, los facultativos no ofrecieron detalles aún si será necesario aplicarle un tratamiento médico complementario de cara al futuro dada la naturaleza del tumor extirpado de su pulmón derecho.