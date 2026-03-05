Una pequeña librería de esta villa de Galicia reparte casi 200.000 euros con la Bonoloto

Milladoiro, villa donde cayeron los casi 200.000 euros de la Bonoloto

Una pequeña papelería de una localidad gallega se ha convertido en protagonista de la jornada tras repartir casi 200.000 euros con el último sorteo de la Bonoloto, celebrado este miércoles 4 de marzo.

El único boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) fue validado en el Despacho Receptor nº 30.790, situado en la calle Rosalía de Castro, 38, en Milladoiro (Ames, A Coruña). Este establecimiento, la Librería Boo, selló el boleto premiado con 193.305,43 euros.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 22, 29, 47, 25, 19 y 16, con el 41 como complementario y el 0 como reintegro.

El reparto de premios dejó además 98 acertantes de Tercera Categoría (cinco aciertos), que percibirán 986,25 euros cada uno.