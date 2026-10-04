Prada vuelve a poner la falda en el centro de la moda

Hay prendas que pasan de moda y prendas que, sencillamente, dejan de mirarse. La falda pertenece a esa segunda categoría: demasiado cotidiana para ser noticia, demasiado conocida para parecer revolucionaria. Hasta que Prada decide convertirla en el principio y el fin de una colección. Para primavera-verano 2027, Miuccia Prada y Raf Simons han hecho algo aparentemente sencillo y, precisamente por eso, extraordinariamente Prada: tomar una única prenda y preguntarse cuántas vidas puede llegar a tener. La respuesta ocupa gran parte de los 63 looks del desfile presentado en Milán. No hay vestidos ni pantalones que desvíen la conversación. Solo una silueta que se transforma, se contradice y vuelve a empezar.

La decisión tampoco es arbitraria. Si existe una prenda que forma parte del ADN de Miuccia Prada, esa es precisamente la falda. Su propio uniforme (jersey de cuello redondo y una falda recta o evasé, generalmente entre la rodilla y la pantorrilla) se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la diseñadora y, por extensión, de la maison. Ya en los primeros años de los 2000, la exposición Waist Down – Skirts by Miuccia Prada exploraba las posibilidades de esta pieza a través de diseños realizados entre finales de los noventa y comienzos de los dos mil. Más de dos décadas después, aquella obsesión personal se convierte en manifiesto creativo.

Prada la llama, sencillamente, “The Skirt”. Y esa literalidad es parte del gesto. En lugar de construir la colección alrededor de una década, una referencia cultural o una narrativa excesivamente explicativa, Prada y Raf Simons establecen un parámetro estricto: una única forma sobre la que proyectar todas las ideas posibles. El resultado demuestra que la restricción no siempre limita la creatividad; a veces es precisamente lo que la libera.

La primera salida resume buena parte de esta filosofía. Una falda roja cruzada, atravesada por una enorme tira de velcro negro, aparece junto a un pequeño top de encaje. A partir de ahí, la colección comienza a deformar la idea de uniforme. Hay faldas plisadas, rectas, cortas, largas y de volumen casi escultórico. Algunas parecen destinadas a la oficina; otras se acercan al lenguaje de la lencería. Las hay austeras y otras cubiertas de cristales, lazos o elementos ornamentales. El contraste entre utilidad y decoración, entre lo industrial y lo precioso, es precisamente donde Prada encuentra su terreno.

El velcro es especialmente revelador. Un cierre asociado a la funcionalidad más prosaica se convierte en soporte para bordados de cristal. Una solución técnica deja de esconderse para formar parte de la estética. Lo mismo ocurre con los tejidos: materiales industriales como el Re-Nylon o superficies con acabado encerado se transforman en plisados y volúmenes; el algodón puede adquirir apariencia de cuero o ante; una falda de cristal puede incluso reproducir visualmente el efecto de un encaje. Prada vuelve a demostrar que el lujo no depende necesariamente de que el material sea precioso, sino de la inteligencia con la que se transforma.

Y entonces aparece una de las preguntas más interesantes de la colección: ¿qué convierte una prenda en un uniforme? No necesariamente su simplicidad, sino su capacidad para repetirse sin dejar de ser personal. La misma falda puede cambiar completamente de significado dependiendo de si se combina con un jersey, una camisa, una cazadora de cuero o un diminuto bralette. Prada no propone una única manera de llevarla; propone un sistema abierto de combinaciones. La prenda permanece, pero la identidad cambia con quien la lleva.

Es ahí donde la colección conecta con una idea muy contemporánea: la moda ya no necesita inventar constantemente objetos nuevos para resultar relevante. En una industria saturada de tendencias, imágenes y novedades, Prada parece plantear el movimiento contrario. Mirar más tiempo una misma cosa. Desmontarla. Cambiar su proporción, su material, su función o la manera de combinarla. Y descubrir que quizá lo nuevo no estaba en encontrar otra prenda, sino en aprender a mirar de otra manera la que ya conocíamos.

Incluso los accesorios siguen esta lógica. Los pequeños bolsos aparecen sujetos directamente a los tops, casi como extensiones del cuerpo, mientras el calzado y los complementos continúan jugando con esa tensión tan característica de Prada entre lo práctico y lo absurdo. Son detalles que no compiten con la falda: orbitan alrededor de ella y refuerzan la idea de que toda la colección funciona como un único vocabulario.

En un momento en el que las grandes maisons parecen obligadas a buscar constantemente una nueva narrativa, Prada hace algo más difícil: volver sobre una de las ideas que mejor conoce y demostrar que todavía tiene cosas que decir. La falda no es aquí una tendencia ni una nostalgia. Es un lenguaje. Uno que Miuccia Prada lleva décadas perfeccionando y que Raf Simons amplifica desde otra sensibilidad.

Quizá por eso esta colección resulta tan Prada. Porque no intenta convencernos de que necesitamos algo completamente nuevo. Hace algo mucho más sofisticado: consigue que volvamos a desear algo que ya conocemos. Y recuerda que, en moda, la verdadera innovación no siempre consiste en inventar una nueva silueta. A veces consiste en mirar una de siempre hasta encontrar dentro de ella una posibilidad que todavía no habíamos visto.