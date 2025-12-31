El primer anuncio del 2026 tras la última uva

Coca-Cola proyecta su anuncio navideño el 1 de enero en TVE, Atresmedia, Mediaset (excepto Boing) y Canal Sur, justo después de las doce campanadas, "manteniendo viva una tradición muy especial que comenzó hace catorce años".

Así, como ha detallado la compañía en un comunicado, en esta ocasión el spot fomenta "un momento de refrescante desconexión y un merecido descanso para todos aquellos que trabajan incansablemente en la creación de la magia de la Navidad".

En esta ocasión, Coca-Cola da la bienvenida al 2026 con la campaña de estas fiestas, Refresca tu espíritu navideño, y su versión "renovada y optimizada" del icónico anuncio 'Holidays Are Coming'. De esta forma, Coca-Cola pretende "seguir reforzando su iconicidad" como la bebida "definitiva" de estas fiestas y busca "inspirar la conexión humana, transformando el ajetreo y el bullicio de la época en momentos para hacer una pausa y experimentar una alegría real".

Asimismo, la marca "continúa abrazando la innovación" con la narración de historias mediante el uso de la IA, "siempre apoyándose en el talento y el ingenio humanos de Coca-Cola". El spot, desarrollado a través de una colaboración entre "la creatividad humana y la tecnología de vanguardia", pretende demostrar el "compromiso de Coca-Cola por abrazar la innovación mientras conserva el encanto atemporal de estas fechas".

Una campaña global con impacto local

Dentro de las iniciativas sociales que Coca-Cola lleva a cabo en Navidad, este año destaca la colaboración con la Fundación Grandes Amigos para combatir la soledad no deseada de las personas mayores en los barrios.

Enmarcada en la campaña 'Refresca tu espíritu navideño', esta alianza comenzó a finales de noviembre con la celebración de un taller creativo de velas artesanales. Además, estas semanas pasadas, se han celebrado ocho fiestas navideñas en varias ciudades y pueblos de Madrid, Galicia, Cantabria y Extremadura, de las que han disfrutado más de 600 personas entre mayores y voluntarios.

Durante 2026 este compromiso seguirá teniendo recorrido en diferentes puntos de España como Madrid, Alicante y Cantabria. Un total de 458 personas, 241 personas mayores y 217 voluntarias, podrán compartir momentos a través de actividades de ocio inclusivo como meriendas, encuentros de barrio, salidas culturales o talleres.

Son acciones que buscan "impulsar la socialización y el bienestar emocional, a la vez que estimulan el tejido vecinal y el comercio local, contribuyendo a mitigar la soledad con las particularidades de cada territorio".

"Esta colaboración representa el verdadero espíritu de nuestra marca: conectar a las personas y celebrar los pequeños momentos de unión, por eso trasciende la propia campaña navideña. Me gustaría poner en valor el trabajo de Grandes Amigos durante toda su trayectoria y mostrar nuestro agradecimiento por habernos permitido desarrollar junto a ellos nuestra dimensión social, ayudándoles a que las personas mayores, que son los héroes de los barrios, puedan sentirse integradas y acompañadas en su propio entorno", ha añadido la directora de Marketing de Coca-Cola Iberia, Carolina Aransay.