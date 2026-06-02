"CAZADOR PARACAIDISTA"
Vídeo | La Princesa Leonor se lanza al vacío: concluye su formación en paracaidismo
"CAZADOR PARACAIDISTA"
La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), una preparación que complementa la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).
La Casa Real ha detallado que la heredera al trono ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia.
Según ha explicado Zarzuela, Leonor se ha capacitado para realizar saltos paracaidistas en modo automático, una formación que también reciben miembros de distintas unidades con capacidad paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.
Asimismo, la Casa Real ha difundido diversas fotografías y vídeos en los que se puede ver a la Princesa preparándose para su primer salto en paracaídas, así como para otros posteriores, entre ellos un salto nocturno, realizados durante el pasado mes de mayo. Como cierre del curso, Leonor recibió junto al resto de sus compañeros el diploma y el distintivo de "cazador paracaidista".
La hija de Felipe VI y Letizia está completando el tercero y último curso de la formación castrense diseñada para la heredera, que la ha llevado a pasar por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y, actualmente, la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).
En Zaragoza, recibió la formación militar básica junto a los alumnos de primer curso y, tras la jura de bandera, se integró con los estudiantes de segundo. Posteriormente continuó su instrucción en Ferrol, junto a los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con quienes realizó el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
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