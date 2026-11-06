Raphael y Ana Belén, nuevos Académicos de Honor de la Música en España

Raphael y Ana Belén ya son Académicos de Honor de la Música en España. Los dos artistas han recibido este viernes una distinción inédita, concedida por primera vez por la Academia de la Música de España, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la música y a sus respectivas trayectorias profesionales.

Raphael, con más de seis décadas sobre los escenarios, ha agradecido el reconocimiento y ha querido compartirlo con el público y los compañeros que lo han acompañado durante su carrera. "Este reconocimiento premia una vida entera de vocación, trabajo y amor por la música. Pero nada habría sido posible sin el público y sin tantos compañeros profesionales que han caminado conmigo", ha señalado al recoger el galardón de manos del presidente de honor de la entidad, Luis Cobos.

El artista de Linares (Jaén) ha recordado sus comienzos en el Teatro Fuencarral, cuando todavía era un niño y acudió a recoger su primer carnet de artista de teatro y variedades. Entonces, ha confesado, nunca imaginó que tantos años después recibiría un homenaje como este.

Por su parte, Ana Belén ha recibido el reconocimiento con humildad y una mirada a sus orígenes. La artista ha asegurado sentirse una "impostora" al verse distinguida junto a figuras tan admirables, y ha recordado cómo la música que escuchaba en la radio durante su infancia, en los barrios de los años cincuenta, le permitía soñar y escapar de la realidad cotidiana.

"Se me da (el reconocimiento) porque soy mayor, porque he resistido, porque sigo en activo", ha reflexionado la cantante y actriz, que también ha reivindicado el aprendizaje constante como una de las claves de su trayectoria. En este sentido, ha agradecido especialmente a su primer profesor de música, que le enseñó disciplina y la importancia de trabajar para desarrollar sus capacidades.

Diez nuevos Académicos de Honor

Junto a Raphael y Ana Belén, también han recibido esta primera distinción Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jesús López, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo, Teresa Catalán y Berry Navarro.

La ceremonia ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). La presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Giménez, ha lamentado especialmente la muerte de la compositora Marisa Manchado y ha dedicado unas palabras a todos los afectados por la tragedia.

Entre los homenajeados, Carmen Linares ha celebrado el honor de representar al flamenco; María del Mar Bonet ha compartido el reconocimiento coincidiendo con sus 60 años de carrera, y Jordi Savall ha reivindicado la importancia de las raíces populares en la creación musical.