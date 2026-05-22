"Nada va a detener este show", el mensaje de Ricky Martin tras el lanzamiento de gas lacrimógeno en su concierto

Momento en el que Ricky Martín tiene que abandonar el escenario en Montenegro por el lanzamiento de gas lacrimógeno.

Ricky Martin tuvo que detener su concierto en Montenegro por el lanzamiento de gas lacrimógeno y fue evacuado para protegerse junto a su equipo.

Los hechos sucedieron en la actuación gratuita que el puertoriqueño estaba ofreciendo en la Plaza de la Independencia de Podgorica, en la primera parada de su gira europea, con motivo del 20º aniversario de la independencia del país.

A través de un comunicado, su representante Róndine Alcalá, dio a conocer la situación y tranquilizó a sus seguidores."Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro", explica la representante.

En el comunicado informa que "durante el concierto de Ricky Martin una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario provocando una interrupción abrupta del espectáculo". El artista y su equipo abandonaron el escenario como medida de prevención mientras las autoridades controlaban la situación.

Compromiso con los fans

Pese a que algunos miembros del equipo desaconsejan continuar con el concierto, fue el propio Ricky Martin quien decidió "retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans". Tras volver al escenario el puertoriqueño dijo a sus fans "nada va a detener este show. ¿Quieren más? Vamos a ello" provocando la alegría en los presentes en el primer concierto de la gira europea.

Este es el inicio de la gira europea que tiene su próxima parada en Moldavia el 12 de junio y pasará por Croacia, Suiza, Serbia, Italia, Alemania o Turquía antes de llegar a Huelva donde el 24 de julio dará su único concierto en España.