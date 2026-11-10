Un robot al servicio de las personas mayores en el hogar

La Universidad de Valladolidad trabaja en una investigación sobre la utilización de un robot con dos brazos robóticos manejado con realidad virtual y aumentada, ha sido seleccionado como “Artículo del mes” por la empresa Kinova Robotics. El trabajo ha sido desarrollado en el Grupo de Investigación Robótica y Visión Artificial del Instituto de las Tecnologías Avanzadas de la Producción (ITAP), en la Escuela de Ingenierías Industriales.

Dos brazos robóticos utilizan un sistema de agarre de gran precisión asistido y manejado a través de la realidad aumentada y virtual. Está pensado para que pueda ayudar en un hogar y que la persona que lo maneje no sea un experto sino un cuidador, un familiar o un trabajador de apoyo. Este es el trabajo que ha sido descrito y seleccionado como “Artículo del mes” por Kinova Robotics, uno de los fabricantes más reconocidos y respetados a nivel mundial en el ámbito de la robótica colaborativa, la investigación y la tecnología de asistencia.

El artículo describe una parte del trabajo de investigación del doctorando Miguel García Gómez, desarrollado en el grupo de investigación Robótica y Visión Artificial de la Escuela de Ingenierías Industriales, y del que forman parte los profesores e investigadores Eduardo Zalama, Jaime Gómez García-Bermejo y Jaime Duque Domingo, coautores del artículo junto a Miguel García Gómez.

Sencillo e intuitivo

Lo interesante de la investigación que describe es la posibilidad de apuntar hacia un objeto desde la realidad virtual “como si fuera una pistola -explican- con la que se dispara”. De hecho, estudiaron varios métodos para poder operar un robot con dos brazos de la forma más sencilla posible y que pudiese ser manejado por una persona sin conocimientos previos y de una forma intuitiva. Tras poner a prueba el modelo con un total de veinte personas y distintas tecnologías de manejo, observaron que la realidad virtual era la mejor forma, la más sencilla e intuitiva. A ello añadieron un algoritmo para que el robot fuera capaz de “pensar” e ir hacia el objeto sin la intervención de la persona que lo maneja.

“Lo que para nosotros puede parecer evidente, para un robot, no lo es. Si apuntas hacia un objeto con la realidad virtual, el robot tiene que interpretarlo y calcular la distancia o profundidad, entre otros aspectos, antes de iniciarse el proceso de agarre. Eso es lo que da sencillez al sistema que utilizamos, ya que el algoritmo que incorpora hace que automáticamente se apunte hacia un objeto dentro de la realidad virtual y el proceso de recogida o agarre sea automático”, añaden.

El proceso para conseguir este modelo de robot ha sido largo, ya que han transcurrido dos años desde los primeros ensayos, que se iniciaron con un pequeño robot hasta alcanzar la teleoperación. Miguel García Gómez considera que lo más difícil no solo ha sido el desarrollo del algoritmo sino juntar todos los componentes de la plataforma robótica para que funcionen de forma conjunta y compatibilizar el proyecto con las gafas virtuales.

Asimismo, también están trabajando con un segundo robot, que carece de brazos, que puede ayudar a las personas mayores con la estimulación física y cognitiva o combatir la soledad no deseada, entre otras funciones. Para ello han desarrollado un software consistente en una serie de juegos que estimulan a las personas, propone a la persona una actividad física y tiene capacidad de comunicación, ya que se ha integrado el lenguaje de inteligencia artificial, con el que se puede mantener una conversación y pedir información, al igual que ocurre al interactuar con una persona. Además, tiene integrado una serie de sensores que detectan la actividad en el hogar, por lo que es capaz de determinar si ha ocurrido algún accidente o caída en el hogar y comunicarse con el cuidador.